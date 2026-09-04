राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए : डॉ. निर्मला यादव

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए : डॉ. निर्मला यादव
जमींदारी परिवार से रहे पति और उनके पिता का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से गहरा नाता रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 12:27 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 1:12 PM IST
फिरोजाबाद : अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य बनाई गईं डॉ. निर्मला यादव गुरुवार को फिरोजाबाद पहुंचीं. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं. हमारी कोशिश होगी कि भगवान राम के प्रति किसी की आस्था को ठेस न पहुंचे. ट्रस्ट अपना काम ईमानदारी से करेगा.
डॉ. निर्मला यादव ने साफ किया कि उन्होंने इस पद के लिए कोई आवेदन नहीं किया, बल्कि उनसे बायोडेटा ट्रस्ट की तरफ से मांग गया था. जब उनकी नियुक्ति हुई तो उन्हें वाट्सएप के जरिये जानकारी दी गई. उन्होंने कहा कि वह फिरोजाबाद के महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं और सभी ने उनका कार्यकाल देखा है. हमने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और न करेंगीं.
डॉ. निर्मला यादव ने कहा कि उनकी श्रद्धा भगवान राम में है और रहेगी. साथ ही वह ट्रस्ट से मिलकर यह कोशिश करेंगीं कि किसी की श्रद्धा और भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि भगवान राम के अनुयायी करोड़ों में हैं. उन्होंने ट्रस्ट में महिलाओं की संख्या और अधिक बढ़ाने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके प्रयास किए जाएंगे. पुरानी घटना में ट्रस्ट दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के पक्ष में हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में वह अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ में हैं.
डॉ. निर्मला यादव की पहचान शिक्षाविद के रूप में रही है. वह शिकोहाबाद के बीडीएम डिग्री कॉलेज और फिरोजाबाद शहर के एमजी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकीं है. डॉ. निर्मला यादव का मायका एटा जनपद और ससुराल शिकोहाबाद स्थित उरावर हाउस में है. निर्मला यादव के पति का नाम हरेंद्र यादव है जो कि जमींदार परिवार से थे. हरेंद्र यादव के पिता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से भी जुड़े रहे.
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