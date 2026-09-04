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राम मंदिर चढ़ावा चोरी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए : डॉ. निर्मला यादव

अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्य बनाई गईं डॉ. निर्मला यादव. ( Photo Credit : ETV Bharat )