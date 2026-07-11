ETV Bharat / state

फिरोजाबाद आरव मर्डर केस; पिता बोला- पत्नी और सास के षड़यंत्र की जांच हो, कोर्ट ने दोषी को दी है फांसी की सजा

आरव के पिता सुमित ने पत्नी और सास पर सवाल उठाए हैं. पुलिस से जांच की मांग की है.

पिता की गोद में आरव, दोषी विराज को मिली फांसी की सजा.
पिता की गोद में आरव, दोषी विराज को मिली फांसी की सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:09 PM IST

|

Updated : July 11, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बदायूं : फिरोजाबाद में 30 मई 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने बहाने से बच्चे को अपने साथ ले जाकर जमीन पर पटक दिया था. एक तरफा प्यार में आरोपी विराज ने घटना को अंजाम दिया था. शुक्रवार को अदालत ने दोषी विराज को मृत्युदंड की सजा दी है.

आरव के पिता सुमित शर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. लेकिन उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं. सुमित का कहना है कि मेरी पत्नी रति और सास पिंकी की भूमिका की भी जांच करनी चाहिये. विराज बदायूं के शेखूपुर का ही रहने वाला है, वह इतनी दूर फिरोजाबाद क्यों गया और घटना को अंजाम देने के पीछे उसकी मंशा क्या थी. इसमें कहीं ना कहीं मेरी पत्नी और सास का षडयंत्र है.

पिता सुमित ने पत्नी और सास पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat)

सुमित ने बताया, विराज हमारा रिश्तेदार नहीं है. वह कैसे फिरोजाबाद पहुंचा और किसने उसे बुलाया और पूरी घटना को अंजाम दिलवाया, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा, पत्नी रति तथा मेरी सास पिंकी की भूमिका की जांच हो तो घटना के कारणों का पता चल सकेगा. कहीं न कहीं पत्नी रति का इंवॉल्वमेंट जरूर निकल कर सामने आएगा.

सुमित का कहना है कि फांसी की सजा सुनाए जाने से हम संतुष्ट हैं, जब फांसी हो जाएगी तो पूर्ण संतुष्टि मिल जाएगी. उसने मेरे डेढ़ साल के बच्चे को पटक-पटक कर मारा है. घटना के वक्त मैं बदायूं में थे, मेरे पास फोन आया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो घटना के बारे में पूरी जानकारी हुई.

बता दें, मूल रूप से अरांव की रहने वाली रति की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी. पति से अनबन के कारण वह मायके में रह रही है. सुमित का रिश्तेदार विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, बदायूं रति से मेलजोल बढ़ाने लगा. लेकिन रति विराज से दूरी बनाने लगी.

30 मई को रति अपनी मां पिंकी देवी के साथ कानूनी राय लेने शिकोहाबाद आई थी. आरोपी विराज भी वहां पहुंच गया था. मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने बाहर ले गया था. घर से 50 मीटर दूर सुनसान सड़क पर उसने मासूम को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर पटका. बच्चे की मौत के बाद वह शव को दरवाजे पर फेंककर भाग गया था.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद में आरव हत्याकांड में दोषी को फांसी की सजा, 40 दिन में फैसला, डेढ़ साल के मासूम को पटककर मार डाला था

Last Updated : July 11, 2026 at 5:47 PM IST

TAGGED:

FIROZABAD AARAV MURDER CASE
AARAV FATHER RAISED QUESTIONS
BUDAUN NEWS
आरव मर्डर केस में पिता के सवाल
AARAV MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.