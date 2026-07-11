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फिरोजाबाद आरव मर्डर केस; पिता बोला- पत्नी और सास के षड़यंत्र की जांच हो, कोर्ट ने दोषी को दी है फांसी की सजा

पिता की गोद में आरव, दोषी विराज को मिली फांसी की सजा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बदायूं : फिरोजाबाद में 30 मई 2026 को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी. यहां डेढ़ साल के मासूम आरव की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने बहाने से बच्चे को अपने साथ ले जाकर जमीन पर पटक दिया था. एक तरफा प्यार में आरोपी विराज ने घटना को अंजाम दिया था. शुक्रवार को अदालत ने दोषी विराज को मृत्युदंड की सजा दी है. आरव के पिता सुमित शर्मा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. लेकिन उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं. सुमित का कहना है कि मेरी पत्नी रति और सास पिंकी की भूमिका की भी जांच करनी चाहिये. विराज बदायूं के शेखूपुर का ही रहने वाला है, वह इतनी दूर फिरोजाबाद क्यों गया और घटना को अंजाम देने के पीछे उसकी मंशा क्या थी. इसमें कहीं ना कहीं मेरी पत्नी और सास का षडयंत्र है. पिता सुमित ने पत्नी और सास पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo Credit; ETV Bharat) सुमित ने बताया, विराज हमारा रिश्तेदार नहीं है. वह कैसे फिरोजाबाद पहुंचा और किसने उसे बुलाया और पूरी घटना को अंजाम दिलवाया, इसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए. उन्होंने कहा, पत्नी रति तथा मेरी सास पिंकी की भूमिका की जांच हो तो घटना के कारणों का पता चल सकेगा. कहीं न कहीं पत्नी रति का इंवॉल्वमेंट जरूर निकल कर सामने आएगा.