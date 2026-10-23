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फिरोजबाद में छापेमारी के दौरान 300 किलो पटाखे जब्त, सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराए गए नष्ट

जब्त पटाखों के साथ पुलिस टीम. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : दीपावली को देखते हुए पुलिस टीमें पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में फिरोजाबाद के उत्तर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 300 किलोग्राम पटाखा सामग्री जब्त की. इसके बाद नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जब्त पटाखों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नियमानुसार नष्ट करा दिया गया.

पुलिस के मीडिया सेल से साझा की गई जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उत्तर क्षेत्र के ग्राम टापाखुर्द स्थित नेहा क्रैकर्स/नेहा इंटरप्राइजेज में पटाखा सामग्री का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, थाना प्रभारी उत्तर और एसओजी प्रभारी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पटाखों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.