फिरोजबाद में छापेमारी के दौरान 300 किलो पटाखे जब्त, सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराए गए नष्ट
उत्तर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 11:01 AM IST
फिरोजाबाद : दीपावली को देखते हुए पुलिस टीमें पटाखों के अवैध भंडारण और बिक्री को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. इसी क्रम में फिरोजाबाद के उत्तर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान करीब 300 किलोग्राम पटाखा सामग्री जब्त की. इसके बाद नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जब्त पटाखों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नियमानुसार नष्ट करा दिया गया.
पुलिस के मीडिया सेल से साझा की गई जानकारी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना उत्तर क्षेत्र के ग्राम टापाखुर्द स्थित नेहा क्रैकर्स/नेहा इंटरप्राइजेज में पटाखा सामग्री का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है. इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, थाना प्रभारी उत्तर और एसओजी प्रभारी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान पटाखों का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.
जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित प्रतिष्ठान पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ), भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत है. प्रतिष्ठान के उपलब्ध पंजीकरण अभिलेखों में एक लाइसेंस की भंडारण क्षमता 5,000 किलोग्राम और दूसरे लाइसेंस की क्षमता 1,500 किलोग्राम दर्ज थी. जांच में पटाखा सामग्री का भंडारण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया. मौके से कुल 10 कार्टन पटाखा सामग्री जब्त की गई. जिसका वजन करीब 300 किलोग्राम है.
सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पटाखा सामग्री जब्त किए जाने के बाद नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद के आदेश पर उसे नष्ट कराने की कार्रवाई की गई. इसके लिए जेसीबी मशीन की सहायता से गड्ढा खुदवाया गया और करीब 300 किलोग्राम पटाखा सामग्री को नियमानुसार नष्ट करा दिया गया. सीओ ने पटाखा प्रतिष्ठान के संचालकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप ही पटाखा सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए हैं.
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