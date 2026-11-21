विधानसभा चुनाव-2027; डीएम ने समझाई ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली, कराया डमी मतदान
फिरोजाबाद जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद शुरू की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 11:51 AM IST
फिरोजाबाद : आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय परिसर में ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने युवाओं से संवाद कर मतदान की प्रक्रिया समझाई.
जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की मजबूती का आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता और मतदाता के विश्वास पर टिका है. मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की तीन प्रमुख इकाइयों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की अपनी अलग-अलग भूमिका है. इन तीनों के समन्वय से मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है.
जिलाधिकारी ने बताया कि कंट्रोल यूनिट पीठासीन अधिकारी के पास रहती है. यही पूरी मतदान व्यवस्था को नियंत्रित करती है. कंट्रोल यूनिट के माध्यम से ही बैलेट यूनिट को मतदान के लिए सक्रिय किया जाता है. प्रत्येक मतदाता के मतदान करने के बाद इसमें वोट का सुरक्षित रिकॉर्ड दर्ज होता है. मतगणना के समय भी इसी यूनिट के माध्यम से परिणाम प्राप्त किए जाते हैं.
पीठासीन अधिकारी कंट्रोल यूनिट के माध्यम से मतदान की अनुमति देता है. तभी मतदाता बैलेट यूनिट पर अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिह्न के सामने लगे नीले बटन को दबाकर वोट डालता है. इससे मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है.
वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाते हुए डीएम ने बताया कि यह ईवीएम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण इकाई है. मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट पर बटन दबाने के तुरंत बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर एक पर्ची दिखाई देती है. इस पर्ची पर मतदाता के चुने हुए प्रत्याशी की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिह्न अंकित होता है. यह पर्ची लगभग सात सेकंड तक दिखाई देती है. जिससे मतदाता अपने वोट की पुष्टि कर सकता है. इसके बाद पर्ची वीवीपैट के निर्धारित बॉक्स में सुरक्षित गिर जाती है.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने युवाओं से कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी भी है. 'आपका वोट, आपका भविष्य' है. कार्यक्रम के अंत में मशीनों पर डमी मतदान भी कराया गया. इस मौके पर अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी कल्पना जायसवाल, उप जिलाधिकारी अवधेश निगम, उप कृषि निदेशक सत्येंद्र सिंह, जिला कृषि अधिकारी सुमित चौहान सहित बड़ी संख्या में युवा और छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं.
यह भी पढ़ें : यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर ईवीएम-वीवीपैट प्रशिक्षण शुरू, मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक
यह भी पढ़ें : यूपी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम बदला; 17 नवम्बर को आएगी आलेख्य सूची, फार्म-6 को लेकर दी ये बड़ी रियायत