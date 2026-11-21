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विधानसभा चुनाव-2027; डीएम ने समझाई ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली, कराया डमी मतदान

ईवीएम और वीवीपैट प्रशिक्षण. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : आगामी विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी है. इसी क्रम में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित निर्वाचन कार्यालय परिसर में ईवीएम प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं और स्कूली छात्र-छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई. जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने युवाओं से संवाद कर मतदान की प्रक्रिया समझाई.

जानकारी देते जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने बताया कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की मजबूती का आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता और मतदाता के विश्वास पर टिका है. मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम की तीन प्रमुख इकाइयों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की अपनी अलग-अलग भूमिका है. इन तीनों के समन्वय से मतदान की प्रक्रिया पूरी होती है.