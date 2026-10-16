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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना; फिरोजाबाद में 196 जोड़ों ने जिंदगीभर के लिए थामा एक दूजे का हाथ

फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

फिरोजाबाद : मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत तिलक कॉलेज में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह 196 जोड़ों के लिए यादगार बन गया. यहां 129 हिन्दू और मुस्लिम समाज के 67 जोड़ों ने साथ साथ जिंदगी निभाने के लिए एक-दूसरे का हाथ थामा. हिंदू समाज के जोड़ों ने वैदिक मंत्रों के बीच फेरे लिए. वहीं मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने निकाह कुबूल किया. इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सभी को उपहार भी दिया गया.

सूचना विभाग की तरफ से जारी सूचना के अनुसार नगर निगम फिरोजाबाद के 90, विकास खण्ड टूण्डला के 39, विकास खण्ड फिरोजाबाद के 30, विकास खण्ड नारखी के 37 युवक-युवतियों का विवाह उनके धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कराया गया. जोड़ों को साड़ी ब्लाउज सहित, पेटीकोट, चुनरी, पैन्ट-शर्ट का कपड़ा, फेंटा, गमछा, स्टील डिनर सैट, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, ट्रॉलीबैग, वैनिटी किट, सीलिंग फेन, कूल केज, दीवार घड़ी, चूड़ी, कुर्सी-मेज, गैस चूल्हा, आयरन प्रेस, कम्बल, गद्दा/ मेट्रेस, सिन्होरा, ड्राईफ्रूट्स, मिष्ठान आदि सामग्री प्रदान की गई.



