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जयपुर नगर निगम: वार्ड 146 से AIMIM समर्थित फिरोज बानो जीतीं, ओवैसी और बेनीवाल ने किया था प्रचार

वार्ड नंबर 146 से बानो के समर्थन में सांसद असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने सभा की और मोहम्मद कैफ ने रोड शो किया था.

Newly elected councilor Firoz Bano (far left) after the victory in Jaipur.
जयपुर में जीत के बाद नवनिर्वाचित पार्षद फिरोज बानो (सबसे बाएं) (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 7:25 PM IST

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जयपुर: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की मतगणना सोमवार को हुई. इस मतगणना में एक चौंकाने वाला नाम सामने आया. फायरब्रांड नेता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी फिरोज बानो नगर निगम के वार्ड नंबर 146 से विजयी रहीं. फिरोज बानो ने कांग्रेस की अफरोज को हराया. फिरोज के समर्थन में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी एवं रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मोहम्मद कैफ ने प्रचार किया था.

नवनिर्वाचित पार्षद फिरोज बानो ने जीत के बाद सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में सड़कें टूटी हुई है. सीवरेज की भी समस्या है. लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है. वे इन सब समस्याओं का समाधान करेंगी. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में नशे का कारोबार फैला है, जिसे रोकने का प्रयास करेंगी ताकि आने वाली पीढ़ी को उसके नुकसान नहीं उठाना पड़े.

जीत के बाद बोलीं फिरोज बानो... (ETV Bharat Jaipur)

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कांग्रेस से उतरे थे दो बागी: जयपुर निगम के वार्ड-146 से कुल चार प्रत्याशी थे. इनमें रोशन रज्जाक भाटी और शबनम खानम ने कांग्रेस से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर दोनों निर्दलीय उतर गए. कांग्रेस ने यहां से अफरोज को टिकट दिया. भाजपा ने यहां से अफसाना को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाने से वह नामांकन दाखिल नहीं कर सकी. अफरोज पप्पू कुरैशी की पत्नी हैं. पप्पू कुरैशी ने विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन पूर्व सीएम अशोक गहलोत और आरआर तिवाड़ी उनके घर पहुंचे थे. इसके बाद पप्पू कुरैशी ने कांग्रेस को समर्थन दिया था.

हवामहल क्षेत्र में ओवैसी की सभा: वार्ड-146 हवामहल विधानसभा में आती है. फिरोज के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी और हनुमान बेनीवाल की सभा के अलावा मोहम्मद कैफ ने भी रोड शो किया था. सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहने का भी ऐलान किया था.

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