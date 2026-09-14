ETV Bharat / state

जयपुर नगर निगम: वार्ड 146 से AIMIM समर्थित फिरोज बानो जीतीं, ओवैसी और बेनीवाल ने किया था प्रचार

जयपुर में जीत के बाद नवनिर्वाचित पार्षद फिरोज बानो (सबसे बाएं) ( ETV Bharat Jaipur )