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दिल्ली में जलभराव पर सख्त तेवर: LG के निर्देश पर PWD के शीर्ष अधिकारी उतरे सड़क पर, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में मानसून के दौरान भीषण जलभराव को दूर करने के लिए PWD के शीर्ष अधिकारी अब सड़कों पर उतर आए हैं.

उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की PWD के अधिकारियों के साथ बैठक
उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की PWD के अधिकारियों के साथ बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 3:27 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से लोगों को हो रही भारी परेशानियों को दूर करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने क्या किया?, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 31 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है. 25 अगस्त को दिल्ली में भारी बारिश के बाद हड़कंप मच गया था. दिल्ली के कई प्रमुख हिस्सों में पानी भर गया था, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था. इस गंभीर स्थिति का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी.

उपराज्यपाल ने बैठक में सख्त निर्देश दिए कि मानसून के बचे हुए दिनों में जलभराव की समस्या दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए, इसके लिए सभी एजेंसियां तुरंत फुलप्रूफ उपाय सुनिश्चित करें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस मानसून सीजन में अब तक कुल 139 जलभराव वाले हॉटस्पॉट चिन्हित किए हैं. इनमें से 113 स्थान 20 अगस्त तक हुई बारिश के दौरान सामने आए थे, जबकि 24 अगस्त को हुई भारी बारिश के बाद 26 और नए स्थान इस सूची में जुड़ गए. लगातार एक ही जगह पर पानी भरने की समस्या का स्थायी और तात्कालिक समाधान निकालने के लिए पीडब्ल्यूडी ने फील्ड निरीक्षण शुरू कर दिया है.

शीर्ष अधिकारियों को सौंपी गई विशेष जिम्मेदारी

जलभराव वाले इन चिन्हित स्थानों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए पीडब्ल्यूडी के शीर्ष अधिकारियों को अलग-अलग जोन और सड़कों की जिम्मेदारी दी गई है. प्रमुख सचिव (पीडब्ल्यूडी) ने महरौली-बदरपुर रोड के जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया, विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) ने एमजी रोड, पुरानी दिल्ली-गुरुग्राम रोड और महिपालपुर बाईपास रोड पर स्थिति का जायजा लिया और इंजीनियर-इन-चीफ़ ने उत्तर जोन के अंतर्गत आने वाले इलाकों, विशेषकर नांगलोई-नजफगढ़ रोड, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन, मॉडल टाउन और लाला जगत नारायण मार्ग का दौरा किया. विभाग के मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के पुराने और क्रॉनिक वाटरलॉगिंग पॉइंट्स जैसे नई रोहतक रोड, बुराड़ी की 100 फीट रोड, प्रेमबाड़ी अंडरपास, डाबरी नाला रोड और नजफगढ़-कपास्या रोड पर उतरे.

ड्रेनेज सिस्टम और पंपों की हो रही है सूक्ष्म जांच

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्य रूप से मौजूदा जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम), नालों के आउटफॉल की स्थिति, उनमें जमी सिल्ट (गाद), रुकावटों और पानी बाहर निकालने के लिए लगाए गए पंपों की कार्यप्रणाली की सूक्ष्म जांच की. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौके पर ही ऐसे व्यावहारिक और तुरंत लागू किए जाने वाले शॉर्ट-थर्म उपाय तलाशें, जिन्हें मौजूदा संसाधनों के भीतर ही पूरा किया जा सके.

लापरवाही पर अब तय होगी सीधी जवाबदेही

जलभराव से निपटने में किसी भी प्रकार की ढिलाई को रोकने के लिए विभाग ने कड़े प्रशासनिक कदम उठाए हैं. पीडब्ल्यूडी ने सभी पंप-हाउस ऑपरेटरों, पंप ऑपरेटरों और कनिष्ठ/सहायक इंजीनियरों (AEs/JEs) को विशेष रूप से विभाग के लोगो वाली जैकेट और रेनकोट जारी किए हैं. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति या लापरवाही के मामले में तुरंत संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय की जा सके.

31 अगस्त तक देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

सभी मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं को यह सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना निरीक्षण कार्य समय पर पूरा करें. इसके बाद सभी चिन्हित स्थानों की वस्तुस्थिति, कम अवधि के उपायों और लॉन्ग-टर्म सिफारिशों से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट आगामी 31 अगस्त तक प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को सौंपनी होगी. मानसून के दौरान आगे भी भारी बारिश की संभावना को देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को अत्यंत प्राथमिकता के साथ पूरा करने के आदेश दिए गए हैं.

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