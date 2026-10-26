वाराणसी: काम में सुस्ती और जंग लगा सरिया देख भड़के नगर आयुक्त, संबंधित फर्म को किया ब्लैकलिस्ट
गंदगी और साफ-सफाई में लगातार बरती जा रही लापरवाही पर सफाई सुपरवाइजर के खिलाफ एक्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:18 PM IST
वाराणसी: कंदवा क्षेत्र में कंचनपुर मियावाकी हॉर्टिकल्चर पार्क और नए ऋषि मांडवी जोन के निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बड़ी कार्रवाई की है. एक साल बीत जाने के बावजूद ऋषि मांडवी जोन का काम न होने, निर्माण में घटिया गिट्टी के इस्तेमाल और सरिए को जमीन पर रखकर जंग लगाने जैसी गंभीर कमियां पाई गईं हैं. उसके बाद नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.
इस दौरान नगर आयुक्त ने कंदमेश्वर इंटर कॉलेज पूर्वी पोखरा के पास भारी गंदगी और साफ-सफाई में लगातार बरती जा रही लापरवाही पर वार्ड नंबर 19 के सफाई सुपरवाइजर राजू वाल्मीकि के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की है.
दरअसल, नगर आयुक्त सोमवार को स्थलीय निरीक्षण के दौरान कार्यों की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कंचनपुर मियावाकी पार्क में पाथवे के किनारे मिट्टी का भराव समय से कराने, एंट्री गेट के पास हैज प्लांटेशन करने और पार्क के अंदर अव्यवस्थित तालाब का डिजाइन तैयार कर एस्टीमेट के साथ प्रस्ताव पेश करने को कहा है.
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने तालाब किनारे बाउंड्री वॉल के पास छूटे हुए हैज प्लांटेशन को पूरा करने, वॉल के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से कटीले तार लगाने और काशी के धार्मिक व वर्ली पेंटिंग कराने को कहा. पाथवे के किनारे प्लांटेशन क्षेत्र में ग्रिल लगाने और एसटीपी के पूर्व बने भवन को तोड़कर रिनोवेट करते हुए स्थानीय लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का प्रस्ताव देने के भी निर्देश दिए.
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण में तालाब के उत्तर की ओर बाउंड्री वॉल से सटे कुछ भवनों द्वारा सीवर चैंबर और गंदे पानी की निकासी पार्क की ओर किए जाने का मामला सामने आने पर उन्होंने इसे तत्काल बंद कर मार्ग की ओर जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश को दिए. साथ ही, पार्क में कर्मकांड हेतु व्यवस्थित स्थल बनाने, जिम और बच्चों के खेल स्थल के पास लैंड फिलिंग कराने, एक और ओपन जिम का प्रस्ताव देने समेत आवश्यकतानुसार सोलर लाइट लगवाने के निर्देश दिए हैं.
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