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वाराणसी: काम में सुस्ती और जंग लगा सरिया देख भड़के नगर आयुक्त, संबंधित फर्म को किया ब्लैकलिस्ट

काम में सुस्ती और जंग लगा सरिया देख भड़के नगर आयुक्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: कंदवा क्षेत्र में कंचनपुर मियावाकी हॉर्टिकल्चर पार्क और नए ऋषि मांडवी जोन के निर्माण कार्यों में लापरवाही को लेकर नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बड़ी कार्रवाई की है. एक साल बीत जाने के बावजूद ऋषि मांडवी जोन का काम न होने, निर्माण में घटिया गिट्टी के इस्तेमाल और सरिए को जमीन पर रखकर जंग लगाने जैसी गंभीर कमियां पाई गईं हैं. उसके बाद नगर आयुक्त ने संबंधित फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया है.

निरीक्षण करते नगर आयुक्त (Photo Credit; ETV Bharat) इस दौरान नगर आयुक्त ने कंदमेश्वर इंटर कॉलेज पूर्वी पोखरा के पास भारी गंदगी और साफ-सफाई में लगातार बरती जा रही लापरवाही पर वार्ड नंबर 19 के सफाई सुपरवाइजर राजू वाल्मीकि के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की है.

दरअसल, नगर आयुक्त सोमवार को स्थलीय निरीक्षण के दौरान कार्यों की सुस्ती पर गहरी नाराजगी जताई. उन्होंने कंचनपुर मियावाकी पार्क में पाथवे के किनारे मिट्टी का भराव समय से कराने, एंट्री गेट के पास हैज प्लांटेशन करने और पार्क के अंदर अव्यवस्थित तालाब का डिजाइन तैयार कर एस्टीमेट के साथ प्रस्ताव पेश करने को कहा है.