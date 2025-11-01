ETV Bharat / state

पलामू में फायरिंग, आपसी वर्चस्व को लेकर चली गोली

पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के मुस्लिम नगर में पानी टंकी के पास फायरिंग की घटना हुई है. इस फायरिंग की घटना में गोली किसी को नहीं लगी है लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा और एक जिंदा गोली बरामद किया है. फायरिंग की घटना जमीन विवाद एवं आपसी वर्चस्व में बताई जा रही है.

इस पूरे मामले में छोटू चंद्रवंशी और किशु गुप्ता नामक युवकों ने टाउन थाना में इमरान कुरैशी नामक युवक के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया है. जबकि फायरिंग को लेकर हिकमतियार नामक युवक ने भी टाउन थाना में आवेदन दिया है और आधा दर्जन के करीब आरोपियों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है.

इसको लेकर मेदिनीनगर टाउन थाना ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि फायरिंग की घटना के मामले में पुलिस अनुसंधान कर रही है और नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है. पुलिस को फायरिंग से जुड़ा हुआ सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. जिसमें एक आरोपी फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है.

युवक को मारी गोली

शनिवार की सुबह हैदरनगर हाई स्कूल के मैदान के बगल सड़क में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जख्मी युवक की पहचान नीरज चंद्रवंशी उर्फ मंटू (22 वर्ष) के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरनगर पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया.