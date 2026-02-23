ETV Bharat / state

शिमला में दिन दहाड़े फायरिंग, पैसों के लेन-देन को लेकर हुई थी कहासुनी

रामपुर बुशहर: शिमला जिले के रामपुर बुशहर उपमंडल की ग्राम पंचायत धार गौरा क्षेत्र के डोईगाड में रविवार को दिन दहाड़े गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई. इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. प्राप्त जानकारी के अनुसार गोली चलाने वाला आरोपी सुरेश शर्मा फुन्जा का रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि पीड़ित की पहचान राजेश डोगरा निवासी कोटी के रूप में हुई है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक घटना से पहले सुबह के समय दोनों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कहासुनी हुई थी. पीड़ित राजेश डोगरा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रविवार को वो अपने साथियों अनिल कुमार, सुमित और पियूष के साथ ऑल्टो कार में अपने घर लौट रहा था. इस दौरान रास्ते में आरोपी सुरेश शर्मा से उधार दिए गए रुपयों की मांग की थी. डोई गॉड (नाला) पर दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई हुई. इसी दौरान आरोपी सुरेश शर्मा ने अपनी गाड़ी में रखी एक पिस्तौल से गोली चला दी. उस समय शिकायतकर्ता अपनी गाड़ी में बैठा था. गोली चालक सीट के पीछे वाली खिड़की के शीशे से टकराई, जिससे शीशा टूट गया और उसका एक कण शिकायतकर्ता को लगा. इससे उसके सिर पर चोटें आई हैं.