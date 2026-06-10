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रांची में गोलीबारीः एक युवक को लगी गोली, आपसी विवाद में हुई फायरिंग

रांचीः राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी में आपसी विवाद के बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है. इस फायरिंग में शमशेर नाम के युवक को दो गोलियां लगी हैं.



बातचीत के दौरान बढ़ा विवाद, फिर चली गोली

रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में गोलीबारी की गई है. वारदात नामकुम थाना क्षेत्र के मौलाना आजाद कॉलोनी गेट के बगल में स्थित पप्पू होटल के पास की है. स्थानीय लोगों ने बताया कि पुराने विवाद को लेकर शमशेर नाम के युवक का विवाद चल रहा था. बुधवार की शाम विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे पक्ष के एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली और गोली चला दी.

अपराधी ने शमशेर को दो गोलियां मारी. गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई. गोली चलाने वाले मौके से फरार हो गए. वहीं कुछ लोग घायल शमशेर को पहले अंजुमन अस्पताल ले गए जहां से उसे रिम्स रेफर कर दिया गया. मिली जानकारी के अनुसार गोलीबारी में घायल शमशेर अंजुमन इस्लामिया नूरिया महापंचायत के अध्यक्ष हाजी सऊद आलम का पुत्र है.



पुलिस अपराधियो के तलाश में जुटी

गोलीबारी की सूचना मिलते ही नामकुम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर गोली चलाने वाले की पहचान कर ली गई है. नामकुम थाना प्रभारी रामनरायण सिंह ने बताया कि अपराधी की पहचान कर ली गई है. उसकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया जा रहा है. अब तक की जांच में मामला पुराने विवाद में हुई गोलीबारी का ही सामने आ रहा है.