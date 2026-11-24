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दीवार विवाद में दो पक्षों के बीच संघर्ष, पथराव व फायरिंग भी हुई, कई लोग घायल

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दीवार को लेकर दो पक्षों के बीच संघर्ष हुआ है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी-डंडे भी चले. पथराव के साथ फायरिंग हुई. इस घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी सी मच गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. गांव में ऐसी चर्चा भी है कि तीन लोगों को गोली भी लगी है, लेकिन पुलिस ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है.

यह पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी संघीपुर गांव का है. गांव गढ़ी संघीपुर में दो पक्षों के बीच दीवार बनाने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दीवार निर्माण को लेकर एक पक्ष ने मौके पर खड़े पेड़ को काट दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.