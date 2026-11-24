दीवार विवाद में दो पक्षों के बीच संघर्ष, पथराव व फायरिंग भी हुई, कई लोग घायल
मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी संघीपुर गांव का है, जहां दीवार के लेकर दो पक्षों के बीच फायरिंग तक हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 6:22 PM IST
लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में दीवार को लेकर दो पक्षों के बीच संघर्ष हुआ है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी-डंडे भी चले. पथराव के साथ फायरिंग हुई. इस घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी सी मच गई थी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. गांव में ऐसी चर्चा भी है कि तीन लोगों को गोली भी लगी है, लेकिन पुलिस ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है.
यह पूरा मामला लक्सर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी संघीपुर गांव का है. गांव गढ़ी संघीपुर में दो पक्षों के बीच दीवार बनाने को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि दीवार निर्माण को लेकर एक पक्ष ने मौके पर खड़े पेड़ को काट दिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए.
पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों ओर से लाठी-डंडों और पत्थरों से हमला शुरू हो गया. इसी दौरान फायरिंग होने से मामला और गंभीर हो गया. घटना की सूचना मिलते ही लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला. इस झगड़े में कुछ लोग घायल भी हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने हॉस्पिटल भिजवाया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है.
लक्सर के पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि दोपहर के समय 112 पर गढ़ी संघीपुर गांव में गोली चलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि दोनों पक्षों के बीच दीवार बनाने को लेकर विवाद चल रहा था. एक पक्ष की ओर से दीवार निर्माण के लिए वहां खड़ा पेड़ काटे जाने के बाद विवाद बढ़ गया. इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट, पथराव और फायरिंग हुई. कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है.
पढ़ें---