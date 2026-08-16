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"सिख समुदाय पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे", अंबाला में बोलीं कुमारी सैलजा

सिरसा से कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने पंजोखरा साहिब विवाद में घायल सुरेंद्र सिंह से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की.

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पंजोखरा साहिब विवाद में घायल सुरेंद्र सिंह से कुमारी शैलजा ने की मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 16, 2026 at 8:48 PM IST

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अंबालाः पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा रविवार को गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब पहुंचीं. इससे पहले उन्होंने विवाद में घायल हुए सुरेंद्र सिंह से अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की और उनका हाल-चाल जाना. और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. पंजोखरा साहिब पहुंचकर उन्होंने सिख संगत से भी बातचीत की और मामले को लेकर उनकी बात सुनी.

'अब उन्हें सीबीआई जांच पर भी विश्वास नहीं रहा': इस दौरान कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "इंसाफ की मांग कर रहे सिख समुदाय पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी और उसका समाधान निकालना चाहिए था." उन्होंने कहा कि "अब उन्हें सीबीआई जांच पर भी विश्वास नहीं रहा." कुमारी शैलजा ने सरकार से मांग की कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें वापिस किया जाए.

"सिख समुदाय पर आंसू गैस के गोले नहीं छोड़ने चाहिए थे" (ETV Bharat)

'सरकार को प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुननी चाहिए थी': कुमारी शैलजा के पंजोखरा साहिब पहुंचने के बाद उन्होंने पूरे विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "सरकार को प्रदर्शन कर रहे लोगों की बात सुननी चाहिए थी और बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकालना चाहिए था. कुमारी शैलजा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि "इंसाफ की मांग कर रहे सिख समुदाय पर आंसू गैस के गोले छोड़ना उचित नहीं था." उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से लोगों में रोष है और सरकार को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की कि विवाद के दौरान जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उन्हें खत्म किया जाए और पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जाए. कुमारी शैलजा ने घायल सुरेंद्र सिंह का हाल-चाल भी जाना.

कैसे शुरू हुआ विवाद : आपको बता दें कि इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेरेरिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड 7 अगस्त को गुरुद्वारे श्री पंजोखरा साहिब में पहुंचे थे. इसी दौरान विवाद खड़ा हुआ. आरोप है कि मंड की गाड़ी ने संगत को टक्कर मारी. इससे गुस्साई भीड़ और निहंगों ने मंड को सड़क पर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा था और इनोवा गाड़ी को तोड़ दिया था. पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर मंड को बचाया था. इस हमले में मंड समेत चार लोग घायल हुए थे. गुरसिमरन सिंह मंड ने बाद में बताया था कि भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेरकर तलवारों, लाठियों और ईंटों से हमला किया और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके बेटे को बचाने पहुंचे हरियाणा पुलिस के तीन जवानों के साथ भी मारपीट की गई. मंड ने आरोप लगाया था कि हमलावरों ने उनसे जबरन ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने को कहा था. इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और उनके दांत तोड़ दिए गए. मंड ने कहा कि वे इस घटना से डरने वाले नहीं हैं.

डीएसपी का अंगूठा कटा : अंबाला में प्रदर्शन कर रहे सिख और किसान गुरुवार (13 अगस्त) शाम को पुलिस से भिड़ गए. प्रदर्शनकारी गुरसिमरन सिंह मंड पर अंबाला में ही कुछ दिन पहले हमला करने वालों को छुड़वाने की मांग पर अड़े थे. देर शाम जब हाईवे खुलवाने की कोशिश हुई तो पुलिस से प्रदर्शनकारी भिड़ गए. इस टकराव में अंबाला के एक DSP वीरेंद्र का अंगूठा कट गया और 7-8 पुलिसवालों को गंभीर चोटें आईं है जिनको अंबाला के एक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था.

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