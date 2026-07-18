ETV Bharat / state

झालावाड़: शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग कर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान अवैध पंप एक्शन गन से फायरिंग कर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला युवक के लिए भारी पड़ गया. रील के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध हथियार व मोबाइल फोन जब्त कर लिया. पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झालावाड़ पुलिस की नजर बनी हुई है. कुछ युवक लोगों की जान को जोखिम में डालकर और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन कर रीलें बनाते हैं और वायरल करते हैं. इसी क्रम में घाटोली थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा पंप एक्शन गन से फायरिंग करते हुए बनाई गई रील वायरल होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की. जांच में सोशल साइट पर दीपक गुर्जर नाम के अकाउंट से पंप एक्शन गन से फायरिंग की रील अपलोड की गई थी. अकाउंट के माध्यम से आरोपी की पहचान उदय सिंह उर्फ दीपक, निवासी चुरेलिया, थाना घाटोली के रूप में हुई. इसे भी पढ़ें- हथियारों के साथ रील बनाने वाला वांटेड, पुलिस ने पकड़ा तो भागने लगा...हुआ ऐसा हाल, पहुंचा अस्पताल