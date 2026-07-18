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झालावाड़: शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग कर रील बनाना युवक को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

शादी समारोह में फायरिंग की रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 7:50 PM IST

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झालावाड़: जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान अवैध पंप एक्शन गन से फायरिंग कर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला युवक के लिए भारी पड़ गया. रील के वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से अवैध हथियार व मोबाइल फोन जब्त कर लिया.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर झालावाड़ पुलिस की नजर बनी हुई है. कुछ युवक लोगों की जान को जोखिम में डालकर और क्षेत्र में भय का माहौल बनाने के लिए हथियारों का प्रदर्शन कर रीलें बनाते हैं और वायरल करते हैं. इसी क्रम में घाटोली थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा पंप एक्शन गन से फायरिंग करते हुए बनाई गई रील वायरल होने की सूचना मिली. पुलिस टीम ने तत्काल जांच शुरू की. जांच में सोशल साइट पर दीपक गुर्जर नाम के अकाउंट से पंप एक्शन गन से फायरिंग की रील अपलोड की गई थी. अकाउंट के माध्यम से आरोपी की पहचान उदय सिंह उर्फ दीपक, निवासी चुरेलिया, थाना घाटोली के रूप में हुई.

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हथियार और मोबाइल जब्त: एसपी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से अवैध पंप एक्शन गन और घटना में इस्तेमाल किया गया एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया. प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर लोगों में भय व्याप्त करने और क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाने के उद्देश्य से यह रील बनाकर पोस्ट की थी.

SP ने की आमजन से अपील: पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. एसपी अमित कुमार ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार के हथियारों का प्रदर्शन या कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली भ्रामक पोस्ट न करें. ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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