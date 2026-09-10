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खूंटी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, PLFI के नाम पर 10 लाख की लेवी मांगी, दो नकाबपोश अपराधी फरार

खूंटी में एक पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई. अपराधियों ने PLFI के नाम से पर्चा फेंककर मौके से फरार हो गए.

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सीसीटीवी में कैद अपराधियों की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 10, 2026 at 10:11 AM IST

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रांची/खूंटी: जिले में हथियारबंद अपराधियों ने बुधवार देर रात शहर के बीचों-बीच भगत सिंह चौक स्थित व्यवसायी और संवेदक अमित साहू के पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर दहशत फैला दी. बाइक से पहुंचे दो नकाबपोश अपराधियों ने पंप परिसर में एक राउंड गोली चलाई और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के नाम से पर्चा फेंककर तोरपा रोड की ओर फरार हो गए. घटना के बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, गोली किसी को नहीं लगी.

रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी

घटना बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे की बताई जा रही है. वारदात के समय पेट्रोल पंप संचालक अमित साहू मौके पर मौजूद नहीं थे. अपराधियों द्वारा छोड़े गए पर्चे में PLFI के जोनल कमांडर राजेश यादव के नाम का उल्लेख करते हुए दो दिनों के भीतर संगठन को सहयोग राशि के रूप में 10 लाख रुपये पहुंचाने का फरमान दिया गया है. रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है.

पेट्रोल पंप पर फायरिंग (Etv Bharat)

पहले भी मिल चुकी है धमकी

व्यवसायी अमित साहू ने ETV भारत को बताया कि उन्हें इससे पहले भी मार्च-अप्रैल के दौरान PLFI के नाम पर दो-तीन बार धमकियां मिल चुकी हैं. उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले परवल स्थित उनके आवास पर भी हमला किया गया था. बुधवार रात हुई फायरिंग और लेवी की मांग की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है.

पुलिस ने मौके से बरामद किया खोखा और पर्चा

फायरिंग की सूचना मिलते ही एसडीपीओ मंगल सिंह जमुदा और सदर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल की जांच करते हुए एक खोखा और PLFI के नाम से फेंका गया पर्चा बरामद किया है. साथ ही सीसीटीवी की जांच की. CCTV कैमरों में दोनों अपराधी गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों ने अपने चेहरे गमछे से ढक रखे थे.

Firing petrol pump 10 lakh levy demand name of PLFI in Khunti
PLFI के नाम से पर्चा (ETV BHARAT)

स्थानीय गिरोह पर भी पुलिस को शक

सदर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने गोली चलने की पुष्टि करते हुए कहा कि खूंटी क्षेत्र अब PLFI से लगभग मुक्त हो चुका है और संगठन के अधिकांश प्रमुख उग्रवादी जेल में हैं. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि किसी स्थानीय आपराधिक गिरोह ने दहशत फैलाकर वसूली करने के उद्देश्य से PLFI के नाम का इस्तेमाल किया हो. पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकेबंदी कर तलाश शुरू कर दी है. CCTV फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

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