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खूंटी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग, PLFI के नाम पर 10 लाख की लेवी मांगी, दो नकाबपोश अपराधी फरार

सीसीटीवी में कैद अपराधियों की तस्वीर ( Etv Bharat )