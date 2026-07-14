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पलामू में खेत जोतने के दौरान विवाद, बुजुर्ग को मारी गोली

पलामूः जिला में छतरपुर थाना क्षेत्र के हुटुकदाग में खेत जोतने के दौरान मेड़ के विवाद में फायरिंग की घटना हुई है. इस फायरिंग में विश्वंभर लोहरा नामक 60 वर्षीय बुजुर्ग को पेट में गोली लगी है. विश्वंभर लोहरा को इलाज के लिए मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया है.

इस घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. छतरपुर थाना प्रभारी सौरव चौबे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पुलिस को प्रारंभिक तौर पर जानकारी मिली है की जमीन के विवाद में घटना हुई है.

मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में हॉस्पीटल टीओपी की टीम ने जख्मी विश्वंभर लोहरा का फर्ज बयान लिया है और उनसे पूछताछ की है. विश्वंभर ने पुलिस को बताया है कि वह खेत की जुताई करवाने के दौरान मेड़ (स्थानीय भाषा में आरी) को लेकर विवाद हुआ था. उनका यह विवाद अपने गोतिया के साथ हुआ था. इसी विवाद में उन्हें गोली मारी गई है. परिजन एवं स्थानीय ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंचे हैं.