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डीग: जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी झड़प, फायरिंग में महिलाओं-नाबालिग समेत 10 घायल, 4 हिरासत में

डीग जिले के मुरार गांव में जमीन विवाद हुई फायरिंग में 10 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं.

firing in land dispute
कामां थाना, डीग (ETV Bharat Deeg)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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डीग: जिले के कामां थाना क्षेत्र के मुरार गांव में वर्षों से चला आ रहे जमीन विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. कब्जे को लेकर आमने-सामने आए दो पक्षों के बीच पहले गर्मागर्मी बढ़ी, फिर मारपीट शुरू हुई और अंत में फायरिंग हो गई. गोलियों की बौछार में महिलाओं और एक नाबालिग समेत कुल 10 लोग घायल हो गए. इनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है.

4 लोगों को हिरासत में लिया: एसपी शरण गोपीनाथ काबले ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था. इसी विवाद के दौरान झगड़ा बढ़ा और फायरिंग की घटना हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए हैं. गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

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जनीन पर कब्जे को लेकर विवाद: एसपी के अनुसार गांव के सोहनलाल और सर्वसुख पक्ष के बीच लंबे समय से जमीन के स्वामित्व और कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था. आरोप है कि एक पक्ष विवादित जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसे दूसरे पक्ष ने रोकने का प्रयास किया. देखते-ही-देखते मामला कहासुनी से मारपीट में बदल गया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई. गोलियां चलने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.

गंभीर घायलों को किया रेफर: घटना की सूचना मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. फायरिंग और संघर्ष में कुल 10 लोग घायल हुए हैं. घायलों में चेतराम (35), दाताराम (80), विमला देवी (40), राजन (50), जीवन (45), प्रीति (16), देशराज (40), सोहनलाल (55), पप्पू (45) और गीता देवी (48) शामिल हैं. इनमें दो महिलाएं और एक नाबालिग लड़की भी है. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल छह लोगों को भरतपुर के उच्च चिकित्सा केंद्र भेज दिया गया, जबकि बाकी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

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