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डीग: जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी झड़प, फायरिंग में महिलाओं-नाबालिग समेत 10 घायल, 4 हिरासत में

कामां थाना, डीग ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले के कामां थाना क्षेत्र के मुरार गांव में वर्षों से चला आ रहे जमीन विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया. कब्जे को लेकर आमने-सामने आए दो पक्षों के बीच पहले गर्मागर्मी बढ़ी, फिर मारपीट शुरू हुई और अंत में फायरिंग हो गई. गोलियों की बौछार में महिलाओं और एक नाबालिग समेत कुल 10 लोग घायल हो गए. इनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भरतपुर रेफर किया गया है. घटना के बाद पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है. 4 लोगों को हिरासत में लिया: एसपी शरण गोपीनाथ काबले ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद था. इसी विवाद के दौरान झगड़ा बढ़ा और फायरिंग की घटना हो गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए हैं. गांव में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. इसे भी पढ़ें- दौसा में जमीन विवाद : प्रॉपर्टी कारोबारी पर बीच सड़क जानलेवा हमला, कार भी तोड़ी