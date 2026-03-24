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खूंटी के तोरपा में फायरिंग, गैस एजेंसी संचालक के घर के बाहर चली गोलियां

खूंटी/रांचीः खूंटी जिला के तोरपा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा फायरिंग किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना हिल चौक स्थित नगर भवन के समीप की है, जहां बदमाशों ने गैस एजेंसी संचालक नरेंद्र साव के घर के बाहर खड़ी कार को निशाना बनाया. मंगलवार की सुबह कार में गोलियों के निशान देखकर गैस एजेंसी संचालक ने पुलिस को सूचना दी.

कार पर पाए गये गोलियों के निशान

सोमवार रात करीब 11 बजे तीन लोग बाइक से मौके पर पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में कई राउंड गोलियां चलाकर वहां से फरार हो गए. फायरिंग का मुख्य निशाना घर के बाहर खड़ी कार थी, जिस पर गोली के निशान पाए गए हैं. घटना के वक्त आसपास के लोग अपने घरों में थे.

घटनास्थल से चार खोखा बरामद

सूचना मिलने पर तोरपा थाना की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. जांच के दौरान पुलिस को मौके से चार खोखा मिले हैं. इसके आधार पर माना जा रहा है कि एक से अधिक राउंड फायरिंग की गई है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. प्रारंभिक जांच में बाइक सवार तीन अज्ञात लोगों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है.