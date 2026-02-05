ETV Bharat / state

रांची में अस्पताल के बाहर फायरिंग, राहुल सिंह गिरोह ने ली जिम्मेदारी

रांची: राहुल सिंह गैंग पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है. रंगदारी के लिए धमकी देना और रंगदारी नहीं मिलने पर फायरिंग करवाना इस गिरोह की बड़ी ताकत बनते जा रहा है. ताजा मामला रांची के बीआईटी ओपी क्षेत्र का है. यहां राहुल सिंह गिरोह के एक अपराधी के द्वारा अस्पताल के बाहर फायरिंग की गई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के बीआईटी मेसरा ओपी क्षेत्र में स्थित विकास हॉस्पिटल के पास बाइक सवार एक अपराधी ने बुधवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. हालांकि गोलीबारी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया.

रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि विकास चौक स्थित एक अस्पताल के पास फायरिंग की घटना हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ के दौरान उन्होंने किसी भी गैंग के द्वारा रंगदारी या फिर धमकी देने की बात से इनकार किया है.

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि मेसरा ओपी क्षेत्र में स्थित विकास हॉस्पिटल के पास बुधवार की शाम पांच बजे एक बाइक सवार अपराधी पंहुचा और अचानक हवाई फायरिंग करने लगा. इससे अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद बीआईटी मेसरा ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाली है, जिसमें अपराधी के रामगढ़ रोड की ओर भागने की बात सामने आयी है.