दिल्ली के पश्चिम विहार में जिम के बाहर दनादन फायरिंग, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, दी ये चेतावनी

कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है.

जिम के बाहर फायरिंग
जिम के बाहर फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 13, 2026 at 11:38 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सोमवार रात सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर रोहित खत्री के जिम के बाहर फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई. बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने हवा में दो राउंड फायर किए और मौके से फरार हो गए. घटना के समय जिम बंद था, जिससे किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हमलावरों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी
सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ली जिम्मेदारी (ETV Bharat)
लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने ली फायरिंग की जिम्मेदारी

घटना के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है, जिसमें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की ओर से इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है. वायरल पोस्ट में खुद को रंदीप मलिक और अनिल पंडित बताने वाले लोगों ने दावा किया है कि जिम संचालक रोहित खत्री से संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फोन नहीं उठाने पर फायरिंग करवाई गई.

पोस्ट में खुलेआम धमकी देते हुए कहा गया है कि अगली बार फोन नहीं उठाया गया तो जान से मार दिया जाएगा.

इस पोस्ट में गैंगवार से जुड़े अन्य नामों का भी जिक्र किया गया है. जिनमें जितेंद्र गोगी मान गैंग, हाशिम बाबा गैंग और काला राणा गैंग शामिल हैं. पोस्ट की भाषा और सामग्री को देखते हुए पुलिस इसे गंभीरता से ले रही है.

दिल्ली पुलिस हुई अलर्ट

दिल्ली पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसका संबंध वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है या यह किसी और द्वारा डर फैलाने की साजिश है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जिम संचालक को पहले किसी तरह की धमकी या फिरौती की मांग तो नहीं मिली थी.

गौरतलब है कि हाल ही में अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े दो गैंगस्टरों की हत्या की खबरें सामने आई थीं, जिसके बाद देश और विदेश में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. पुलिस इस घटना को भी उसी संदर्भ में जोड़कर जांच कर रही है. फिलहाल पश्चिम विहार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है और जल्द ही फायरिंग करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएग.

