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मेरठ: कपड़ा कारोबारी को फोन करके घर के बाहर बुलाया, सिर में मार दी गोली

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

​मेरठ : मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को उसके घर के बाहर बुलाकर सरेआम गोली मार दी. उसके बाद मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में कारोबारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. दरअसल, लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को गोली मारने का मामला सामने आया है. लिसाड़ीगेट ऊंचा सद्दीक नगर निवासी मुमताज ने बताया कि वह भूमिया पुल पर ठेला लगाता है. शनिवार को उसके सबसे छोटे बेटे अमन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने काम के बहाने उसे घर के बाहर बुलाया. जैसे ही अमन घर के बाहर आया. तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी. सिर पर गोली लगने की वजह से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. मेरठ: कपड़ा कारोबारी को फोन करके घर के बाहर बुलाया, फिर सिर में मार दी गोली (Video Credit; ETV Bharat) गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. एसपी सिटी और सीओ कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहंचे और जांच-पड़ताल की. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हई है और उसे आईसीयू में रखा गया है.