मेरठ: कपड़ा कारोबारी को फोन करके घर के बाहर बुलाया, सिर में मार दी गोली
वारदात के बाद फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं. अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 11:51 AM IST
मेरठ : मेरठ के लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को उसके घर के बाहर बुलाकर सरेआम गोली मार दी. उसके बाद मौके से फरार हो गए. गंभीर हालत में कारोबारी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.
दरअसल, लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र में शनिवार रात बदमाशों ने एक कपड़ा कारोबारी को गोली मारने का मामला सामने आया है. लिसाड़ीगेट ऊंचा सद्दीक नगर निवासी मुमताज ने बताया कि वह भूमिया पुल पर ठेला लगाता है. शनिवार को उसके सबसे छोटे बेटे अमन के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने काम के बहाने उसे घर के बाहर बुलाया. जैसे ही अमन घर के बाहर आया. तभी घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी. सिर पर गोली लगने की वजह से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा.
गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. एसपी सिटी और सीओ कोतवाली पुलिस टीम के साथ मौके पर पहंचे और जांच-पड़ताल की. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, घायल कारोबारी को अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हई है और उसे आईसीयू में रखा गया है.
हिरासत में लिए गए तीन संदिग्ध
वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं. अब पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है, ताकि हमलावरों के भागने के रास्ते और उनकी पहचान का सुराग मिल सके. जिस नंबर से कारोबारी को बाहर बुलाया गया था, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकाली जा रही है. फिलहाल पुलिस ने तीन संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है.
'आरोपियों की जल्द की जाएगी गिरफ्तारी'
परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जताया है. इधर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि लिसाड़ीगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक, जिसका नाम अमन है, उसको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्राथमिक जांच और घटनाक्रम के मुआयने से यह तथ्य सामने आया है कि दो युवक बाइक पर सवार होकर आए थे. अमन और उन बाइक सवार युवकों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और नोकझोंक हुई, जिसके बाद बाइक सवारों ने अमन पर गोली चला दी. फिलहाल घायल की हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और तहरीर प्राप्त होते ही मामला दर्ज कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी.
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