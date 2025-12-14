जींद में दुकान पर फायरिंग, 50 लाख की फिरौती की पर्ची व्यापारी को थमाई, जान से मारने की भी दी धमकी
जींद में दिन दहाड़े दुकान पर फायरिंग और व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला, जान से मारने की धमकी भी दी.
Published : December 14, 2025 at 5:22 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 5:34 PM IST
जींद: हरियाणा में फिरौती मांगने और फायरिंग के मामलों में इजाफा हो रहा है. बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ शेष नहीं बचा. जींद के नरवाना से ताजा मामला सामने आया है. जहां जैन गारमेंट्स मालिक से बाइक सवार बदमाशों ने 50 लाख रुपये की रंगदारी की मांग की है. साथ ही पर्ची फेंककर धमकी भी दी. जिसमें लिखा था कि "तीन दिन में 50 लाख रुपये नहीं दिए तो छाती में गोली मार देंगे". जाते समय बदमाश दुकान पर फायरिंग भी कर गए.
जींद में दुकान पर फायरिंग: दुकान पर फायरिंग करने से शीशा टूट गया और ग्राहक व व्यापारी बाल-बाल बच गए. घटना की सूचना मिलने पर मंत्री कृष्ण बेदी तथा नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
व्यापारी की जान से मारने की धमकी: मिली जानकारी के मुताबिक, रविवार को नरवाना निवासी व्यापारी नरेश जैन दुकान पर बैठे थे. तभी एक बदमाश बाइक पर आया और खुद पर्ची देकर 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. उसने दुकान मालिक को धमकी भी दी कि "यदि तीन दिन में रंगदारी नहीं दी तो जान से मार देंगे". साथ ही दुकान पर धमकी भरा लिखा पर्चा भी फेंक गया. बता दें कि व्यापारी नरेश से पहले भी रंगदारी मांगी गई थी. गोली चलाने के बाद बदमाश डॉ. सिंगला वाली गली की तरफ से मॉडल टाउन की तरफ भाग गया. घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
पुलिस टीम और मंत्री कृष्ण बेदी मौके पर पहुंचे: बदमाश शनिवार रात से रेकी कर रहा था. वारदात की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने आसपास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और व्यापारी को आश्वासन दिया कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है. बदमाश को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. एसएचओ आत्मा राम ने बताया कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नाकाबंदी कर जांच की जा रही है. जल्दी आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा". मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि "पुलिस जांच कर रही है, जल्दी आरोपी को पकड़ा जाएगा".
