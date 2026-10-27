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हजारीबाग में सैनिक आउटसोर्सिंग कंपनी के गार्ड पर फायरिंग, राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट से ली जिम्मेदारी

प्रतीकात्मक इमेज ( Etv Bharat )

हजारीबाग: जिले के बड़कागांव थाना अंतर्गत उरीमारी ओपी क्षेत्र में देर रात हथियारबंद अपराधियों ने सैनिक आउटसोर्सिंग कंपनी की गेट पर तैनात गार्ड पर फायरिंग कर दी. घटना में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे रांची के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. घटना के बाद इलाके में दहशत है.

पुलिस ने घटनास्थल से 7 खोखा और 4 पर्चे बरामद किए हैं. सभी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. इधर, राहुल दुबे गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली है.