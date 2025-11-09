ETV Bharat / state

बिहार में राजद नेता की कार पर चौतरफा फायरिंग, NDA नेताओं पर गंभीर आरोप

नवादा में राजद नेता की कार पर फायरिंग का मामला सामने आया है. नेता राजद प्रत्याशी पूर्णिमा यादव के लिए प्रचार कर रहे थे.

Firing on RJD leader Car in Nawada
नवादा में राजद नेता की कार पर फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 9, 2025 at 4:39 PM IST

नवादा: बिहार के नवादा में राजद नेता की कार पर फायरिंग की घटना सामने आयी है. बिहार चुनाव 2025 के दूसरे और आखिरी चरण से पहले इस तरह की घटना के बाद विपक्ष सत्ताधारी दल पर कई आरोप लगाये हैं. आरोप है कि इस घटना को एनडीए के द्वारा अंजाम दिया गया है.

10 राउंड फायरिंग: घटना जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के पंचोहिया गांव के पास शनिवार देर रात की है. राजद नेता और मुखिया पति अवधेश महतो की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने 10 राउंड फायरिंग की. इस हमले में गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि अवधेश महतो गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिससे वे बाल-बाल बच गए.

नवादा में राजद नेता की कार पर फायरिंग (ETV Bharat)

गिरफ्तारी की मांग: घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. अवधेश महतो ने अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने 10 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. चेतावनी दी है कि ऐसा न होने पर नवादा में चक्का जाम किया जाएगा. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है.

घटना की जानकारी मिली है. अवधेश महतों के द्वारा अज्ञात लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है. गाड़ी को थाना लाया गया है. आवेदन में गोलीबारी का जिक्र है. मामले की जांच की जा रही है. " -हुलास कुमार, डीएसपी, नवादा

एनडीए नेताओं पर आरोप: घटना के बाद रविवार को पचोहिया गांव में उग्र ग्रामीणों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें राजद के नवादा विधानसभा प्रत्याशी कौशल यादव और अवधेश महतो भी उपस्थित थे. बैठक में अवधेश महतो ने आरोप लगाया कि यह हमला एनडीए नेताओं द्वारा करवाया गया है. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव के दौरान उनकी जान जाती है तो इसके पीछे एनडीए नेताओं का ही हाथ होता.

अति पिछड़ा समाज के सक्रिय नेता: पूर्व विधायक कौशल यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अवधेश महतो की गाड़ी पर 10 गोलियां चलाई गईं. यदि वे गाड़ी में होते तो कुछ भी हो सकता था. उन्होंने बताया कि अवधेश महतो गोविंदपुर की प्रत्याशी पूर्णिमा यादव के प्रमुख कार्यकर्ता हैं. कुशवाहा अति पिछड़ा समाज के सक्रिय नेता माने जाते हैं.

11 नवंबर को वोटिंग: नवादा में 5 विधानसभा है, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसलीगंज विधानसभा शामिल है. इन सभी सीटों पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होनी है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को संपन्न हो चुकी है. 14 नवंबर को 243 सीटों के लिए मतगणना की जाएगी.

