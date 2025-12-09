ETV Bharat / state

बिजयनगर में युवकों ने पुलिस की गाड़ी पर की फायरिंग, चालक गंभीर घायल, अजमेर रेफर

अजमेर के बिजयनगर में मंगलवार तड़के पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है.

पुलिस गाड़ी पर फायरिंग
पुलिस गाड़ी पर फायरिंग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 10:16 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 10:36 AM IST

बिजयनगर (अजमेर) : बिजयनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक वारदात में अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस आपातकालीन सेवा 112 के चालक सीताराम पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल चालक को बिजयनगर चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारी तुरंत बिजयनगर पहुंचे. अजमेर से मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के प्रभारी मनोज कुमार भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. मंगलवार तड़के 3 से 4 बजे के बीच 112 चालक पर फायरिंग की घटना हुई है. मामला दर्ज कर अलग- अलग टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश जारी है. : करणसिंह, थानाधिकारी, बिजयनगर

जानकारी के अनुसार, यह घटना बरल द्वितीय में खारी नदी पुलिया से बिजयनगर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई. 112 वाहन के चालक सीताराम जब उस सड़क पर जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात युवकों ने उनसे बातचीत के दौरान अचानक फायरिंग कर दी. गोली चालक के पेट में लगी. घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. घायल सीताराम को तुरंत स्थानीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जवाहर लाल नेहरू जेएलएन अस्पताल, अजमेर रेफर कर दिया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग के आला अधिकारी तुरंत बिजयनगर पहुंचे. अजमेर से मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट के प्रभारी मनोज कुमार भी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. बिजयनगर पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. उनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं. पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर जांच शुरू कर दी है.

