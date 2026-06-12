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पटना के मसौढ़ी में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग, अपराधियों ने दारोगा और थाना प्रभारी इंचार्ज को मारी गोली

पटना के मसौढ़ी में पुलिस टीम पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. पढ़ें

firing on Patna police in Masaurhi
अपराधियों ने दारोगा को मारी गोली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 10:46 PM IST

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पटना (मसौढ़ी): बिहार में अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार शाम पटना जिले के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के मनीचक मोहल्ले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने हमला कर दिया. ताबड़तोड़ फायरिंग में मसौढ़ी थाना प्रभारी इंचार्ज राहुल कुमार और दारोगा संजय कुमार गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पटना के मसौढ़ी में पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग: मसौढ़ी थाना पुलिस ने बताया कि, शुक्रवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि मनीचक मोहल्ले में कुछ अपराधी एक युवक से हथियार के बल पर मारपीट कर रहे हैं. सूचना के बाद पुलिस की टीम मनीचक तालाब घाट के पास पहुंची.

firing on Patna police in Masaurhi
मसौढ़ी में पुलिस टीम पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी (ETV Bharat)

पुलिस को देखते ही अपराधियों ने की फायरिंग: इस दौरान पुलिस को देखते ही अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली चलानी शुरू कर दी. फायरिंग में थाना प्रभारी इंचार्ज राहुल कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि दारोगा संजय कुमार के हाथ में गोली लगी है.

थाना प्रभारी इंचार्ज घायल, दारोगा के हाथ में लगी गोली: दोनों जख्मी पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. दारोगा संजय कुमार को अनुमंडल अस्पताल मसौढ़ी में भर्ती कराया गया है. वहीं थाना प्रभारी राहुल कुमार की हालत गंभीर होने पर उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है.

firing on Patna police in Masaurhi
पुलिस को देखते ही अपराधियों ने की फायरिंग (ETV Bharat)

इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी: गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मनीचक पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर छानबीन शुरू कर दी. डीएसपी कन्हैया कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. दिनदहाड़े पुलिस टीम पर हमले की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है.

firing on Patna police in Masaurhi
अपराधियों ने दारोगा को मारी गोली (ETV Bharat)

युवक से मारपीट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस: स्थानीय लोगों ने बताया कि शुक्रवार शाम मारुति 800 से कुछ अपराधी एक युवक को जबरन अगवा कर मणीचक तालाब घाट के पास ले गए और उसे मारपीट कर रहे थे. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दी.

firing on Patna police in Masaurhi
दारोगा संजय कुमार को लगी गोली (ETV Bharat)

क्या बोली पुलिस?: मनीचक पुलिस की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई. फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. तालाब घाट के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है और सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

''अभी फिलहाल बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. हमारे दो जवान जख्मी हुए हैं इलाज चल रहा है. अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.'' -कन्हैया कुमार, डीएसपी 2

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