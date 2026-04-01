बिहार में टैक्स जमा करने के आखिरी दिन पंचायत कार्यालय में गरजी बंदूक, लोगों में दहशत
होल्डिंग टैक्स जमा करने के दौरान कैमूर के नगर पंचायत हाटा में एक शख्स ने फायरिंग कर दी और आराम से मौके से चला गया.
Published : April 1, 2026 at 2:51 PM IST
कैमूर: चैनपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हाटा में नगर पंचायत कार्यालय में घुसकर एक व्यक्ति के द्वारा अचानक फायरिंग करने की बात सामने आई है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है.
नगर पंचायत हाटा में फायरिंग: नगर पंचायत हाटा के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल और उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार केसरी ने बताया कि 31 मार्च 2026 को नगर पंचायत हाटा के होल्डिंग टैक्स जमा करने का आखिरी दिन था. नगर पंचायत कार्यालय के सभागार कक्ष में होल्डिंग टैक्स को जमा लेने का कार्य किया जा रहा था.
"काफी संख्या में लोगों की भीड़ थी. उस दौरान अचानक सभागार कक्ष में पहुंचे एक व्यक्ति द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिस कारण से नगर पंचायत कार्यालय के कर्मी सहित होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए आए लोगों में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग करने वाले व्यक्ति मौके से भाग निकला."- रमेश जायसवाल, चेयरमैन, हाटा
"कोई शख्स आया और फायर किया. पुलिस आई थी. वीडियो बनाकर ले गई है. प्रशासन के अगले कदम का इंतजार है."- प्रदीप कुमार केसरी, उप सभापति, हाटा
घटना का कारण स्पष्ट नहीं: इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. मंगलवार की दोपहर नगर पंचायत हाटा कार्यालय में हुई फायरिंग को लेकर लोगों में काफी दहशत है. गोली चलाने की घटना किस कारण से हुई है इस बात का अभी खुलासा नहीं हो सका है.
फायरिंग के बाद आरोपी फरार: हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संबंधित व्यक्ति की पहचान की जा रही है. वहीं कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि नगर पंचायत हाटा कार्यालय में दो लोग पहुंचे थे, जिसमें से एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की गई है. घटना को अंजाम देने के बाद दोनों लोग मौके पर से आराम से टहलते निकल गए.
"नगर पंचायत हाटा कार्यालय में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी. मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है. उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."- विजय प्रसाद, चैनपुर थानाध्यक्ष
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