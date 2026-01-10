ETV Bharat / state

सांगोद में कोटा सिटी पुलिस पर फायरिंग, SHO बोले- हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा ने की, मुकदमा दर्ज

पुलिस पर फायरिंग ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा : जिले के सांगोद में कोटा सिटी पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में कोटा सिटी पुलिस की शिकायत पर सांगोद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ जी जांच भी शुरू कर दी है. आरोप हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा पर लगाया गया है. कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि सिटी पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा की तलाश में सांगोद पहुंची थी. उस पर फायरिंग करते हुए आदिल मिर्जा फरार हो गया है. हालांकि इस दौरान वह अपनी गाड़ी को छोड़ गया है, जिसे जप्त किया जा रहा है. इस संबंध में कोटा सिटी पुलिस के कैथूनीपोल थाना अधिकारी अमरेश सिंह ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा भी आदिल मिर्जा के खिलाफ दर्ज कर लिया है. इसे भी पढ़ें: जोधपुर में दिनदहाड़े फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली, पिस्तौल-कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार यह घटनाक्रम किशनपुरा से मोई जाने वाले कच्चे रास्ते पर हुई है. फायरिंग की सूचना मिलते ही सांगोद थाना पुलिस और कोटा ग्रामीण पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी मौके पर पहुंचीं. इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हमारी टीम आरोपी को पकड़ने के लिए कोटा ग्रामीण के सांगोद क्षेत्र में गई थी, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.