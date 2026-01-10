ETV Bharat / state

सांगोद में कोटा सिटी पुलिस पर फायरिंग, SHO बोले- हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा ने की, मुकदमा दर्ज

करीब पांच मिनट चली मुठभेड़ के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 10, 2026 at 8:38 AM IST

कोटा : जिले के सांगोद में कोटा सिटी पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है. इस मामले में कोटा सिटी पुलिस की शिकायत पर सांगोद थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ जी जांच भी शुरू कर दी है. आरोप हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा पर लगाया गया है.

कोटा ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर का कहना है कि सिटी पुलिस हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा की तलाश में सांगोद पहुंची थी. उस पर फायरिंग करते हुए आदिल मिर्जा फरार हो गया है. हालांकि इस दौरान वह अपनी गाड़ी को छोड़ गया है, जिसे जप्त किया जा रहा है. इस संबंध में कोटा सिटी पुलिस के कैथूनीपोल थाना अधिकारी अमरेश सिंह ने रिपोर्ट दी है, जिस पर मुकदमा भी आदिल मिर्जा के खिलाफ दर्ज कर लिया है.

यह घटनाक्रम किशनपुरा से मोई जाने वाले कच्चे रास्ते पर हुई है. फायरिंग की सूचना मिलते ही सांगोद थाना पुलिस और कोटा ग्रामीण पुलिस की अतिरिक्त टीमें भी मौके पर पहुंचीं. इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि हमारी टीम आरोपी को पकड़ने के लिए कोटा ग्रामीण के सांगोद क्षेत्र में गई थी, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

कैथूनीपोल थाना अधिकारी अमरेश ने बताया कि सूचना मिली थी कि आदिल मिर्जा अपनी गैंग के साथ सांगोद इलाके में एक फार्म हाउस पर छुपा हुआ है. सूचना के आधार पर शुक्रवार को कैथूनीपोल थाना पुलिस की टीम सांगोद पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों को भनक लग गई और उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई की गई और दोनों तरफ से करीब पांच मिनट तक आमने-सामने फायरिंग होती रही. ऐसे में अंधेरे का फायदा उठाकर आदिल मिर्जा और उसकी गैंग के साथी मौके से फरार हो गए.

दो बार फायरिंग का आरोप : सीआई अमरेश सिंह का कहना है कि आदिल मिर्जा एक माह पहले भी कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था. इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी. वहीं 4 जनवरी को भी कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें आदिल मिर्जा का नाम सामने आया था. लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों के चलते पुलिस उस पर नजर बनाए हुए थी.

