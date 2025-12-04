ETV Bharat / state

ग्वालियर पुलिस पर फायरिंग मामला: मुरैना में 15 पर FIR, आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरैना-ग्वालियर पुलिस ने गुरुवार सुबह की संयुक्त रूप रेड. आरोपियों पर हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, आरोपी को छुड़ाने और लूट जैसी गंभीर धाराओं में केस.

Firing on Gwalior police
ग्वालियर पुलिस पर फायरिंग का मामला (ETV Bharat)
मुरैना: चंबल के बीहड़ों से घिरे मुरैना के जनकपुर गांव में बुधवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब ग्वालियर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया. हमलावरों ने एक आरक्षक को गोली मार दी. पुलिस गांव में एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी. चंबल के इस इलाके में हुए इस दुस्साहसिक वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. उनकी तलाश में मुरैना–ग्वालियर पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़ दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चंबल में पुलिस दे रही है लगातार दबिश

गुरुवार सुबह होते ही जनकपुर से लेकर धौलपुर तक पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड की. इस दौरान कोई आरोपी नहीं मिला. हर जगह घरों पर सिर्फ ताले लटके मिले. सूत्र बताते हैं कि हमलावर चंबल पार कर मध्य प्रदेश की सीमा छोड़कर राजस्थान में छिपे हो सकते हैं. इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने 12 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों पर हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा, आरोपी को छुड़ाने और लूट जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. गिरफ्तारी के लिए चंबल में पुलिस की दबिश लगातार जारी है.

पुलिस पर फायरिंग मामले में मुरैना में 15 पर FIR (ETV Bharat)

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में बदमाशों को पकड़ने पहुंची थी पुलिस

ग्वालियर महाराजपुरा थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह नरवरिया के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी बुधवार क़ो फरार बदमाश हद्दू उर्फ सौरव गुर्जर सहित अन्य बदमाशों को पकड़ने मुरैना आई हुई थी. टीम में अनिल गुर्जर, रुस्तम गुर्जर और अनिल तोमर सहित अन्य लोग शामिल थे. टीम यहां पर सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुर गांव में रेड कर एक आरोपी अंकुश गुर्जर को दबोच लिया.

Firing on Gwalior police
आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश (ETV Bharat)

आरोपियों ने पुलिस टीम में शामिल आरक्षक अनिल तोमर के पैर में गोली मार दी

पुलिस आरोपी को पकड़कर पुलिस वाहन में बैठा रही थी, तभी फरारी बदमाश हददू उर्फ सौरव गुर्जर ने हथियारों से लैस होकर एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. हमले के दौरान हद्दू के भाई गौरव ने आरक्षक अनिल तोमर के पैर में गोली मार दी. गोली आरक्षक की जांघ में लगी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा. बदमाशों को हावी होते देख पुलिस पार्टी ने भी फायर खोल दिया.

Firing on Gwalior police
आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश (ETV Bharat)

गोलीबारी के दौरान बदमाश आरोपी अंकुश गुर्जर को पुलिस वाहन से उतारकर अपने साथ ले गए. पुलिस घायल आरक्षक को वाहन में रखकर मुरैना जिला अस्पताल लेकर पहुंची. यहां से उसे तुरंत रेफर कराकर ग्वालियर ले गए. सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीती देर रात इस मामले में ग्वालियर पुलिस की फरियाद पर हद्दू सहित गौरव गुर्जर, श्यामवीर गुर्जर, परीक्षत गुर्जर, मोनू गुर्जर, करुआ गुर्जर, रवि गुर्जर, करुआ गुर्जर, रामब्रज गुर्जर, पूरन गुर्जर, हरेंद्र गुर्जर निवासी जनकपुर और अंकुश गुर्जर निवासी अंगद का पुरा सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरैना-ग्वालियर पुलिस ने गुरुवार सुबह संयुक्त रूप से रेड की

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुरैना-ग्वालियर पुलिस ने गुरुवार सुबह संयुक्त रूप से रेड की. पुलिस सबसे पहले जनकपुर गांव पहुंची. यहां पर दो अलग-अलग जगह रेड डाला. इसके बाद धौलपुर में चार अलग-अलग स्थानों पर रेड किया. कार्रवाई के दौरान पुलिस को आरोपियो के घरों पर ताले लटके हुए मिले. गुरुवार दोपहर के समय पुलिस दबिश देने में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है.

एएसपी सुरेन्द्र पाल डाबर ने बताया, "जनकपुर गांव में ग्वालियर पुलिस पर हमला करने के मामले में 12 नामजद सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. फायरिंग करने वाले बदमाशों का आपराधिक रिकार्ड खंगाला जा रहा है. उनके सिर पर इनाम रखने की कार्यवाही भी की जाएगी."

