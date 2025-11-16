ETV Bharat / state

बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर 5-6 राउंड फायरिंग, अवैध खनन और शराब माफिया ने किया हमला

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी मिसिया डीह गांव में रविवार को उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी. इसी दौरान खनन माफियाओं ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण दहशत में आ गए.

टीम ने बचाई खुद की जान: फायरिंग के बीच उत्पाद विभाग की टीम ने किसी तरह खुद को सुरक्षित बचाया और तुरंत स्थानीय बिंद थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने उत्पाद विभाग, खनन विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम गठित की, जिसने गांव में पहुंचकर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया.

उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग (ETV Bharat)

छापेमारी में मिले अवैध सामान: संयुक्त टीम की छापेमारी दौरान गांव के एक सुनसान स्थान से अवैध रूप से बालू लदा एक ट्रैक्टर, पांच बाइक, बिजली हिटर, शराब बनाने के कई उपकरण, भट्ठी के अवशेष और अन्य सामग्री बरामद की गई. यह कार्रवाई अवैध शराब और बालू खनन के नेटवर्क का पोल खोलने में सफल रही.

माफियाओं ने की 5-6 राउंड फायरिंग: कार्रवाई की भनक लगते ही सभी आरोपी और अवैध शराब माफिया हथियारों सहित मौके से फरार हो गए. थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग को अवैध शराब चुलाई की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम पहुंची तो घात लगाए बदमाशों ने 5 से 6 राउंड गोली चलाई. पुलिस पहुंचते ही आरोपी कम बल का फायदा उठाकर भाग निकले.