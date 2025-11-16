ETV Bharat / state

बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर 5-6 राउंड फायरिंग, अवैध खनन और शराब माफिया ने किया हमला

नालंदा में अवैध शराब के मामले में कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग की गई. पुलिस के पहुंचने पर आरोपी फरार. पढ़ें-

Firing in Nalanda
नालंदा में फायरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2025 at 5:16 PM IST

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी मिसिया डीह गांव में रविवार को उत्पाद विभाग की टीम अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी. इसी दौरान खनन माफियाओं ने टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोलीबारी से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीण दहशत में आ गए.

टीम ने बचाई खुद की जान: फायरिंग के बीच उत्पाद विभाग की टीम ने किसी तरह खुद को सुरक्षित बचाया और तुरंत स्थानीय बिंद थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस ने उत्पाद विभाग, खनन विभाग और बिजली विभाग की संयुक्त टीम गठित की, जिसने गांव में पहुंचकर बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया.

Firing in Nalanda
उत्पाद विभाग की टीम पर फायरिंग (ETV Bharat)

छापेमारी में मिले अवैध सामान: संयुक्त टीम की छापेमारी दौरान गांव के एक सुनसान स्थान से अवैध रूप से बालू लदा एक ट्रैक्टर, पांच बाइक, बिजली हिटर, शराब बनाने के कई उपकरण, भट्ठी के अवशेष और अन्य सामग्री बरामद की गई. यह कार्रवाई अवैध शराब और बालू खनन के नेटवर्क का पोल खोलने में सफल रही.

माफियाओं ने की 5-6 राउंड फायरिंग: कार्रवाई की भनक लगते ही सभी आरोपी और अवैध शराब माफिया हथियारों सहित मौके से फरार हो गए. थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि उत्पाद विभाग को अवैध शराब चुलाई की गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर टीम पहुंची तो घात लगाए बदमाशों ने 5 से 6 राउंड गोली चलाई. पुलिस पहुंचते ही आरोपी कम बल का फायदा उठाकर भाग निकले.

"आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है. उत्पाद अधीक्षक लाला अजय कुमार सुमन ने अवैध शराब बनाने तथा बालू कारोबार के नेटवर्क की पुष्टि की."-चंदन कुमार, थानाध्यक्ष

Firing in Nalanda
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई (ETV Bharat)

बिजली चोरी का अलग मामला दर्ज: उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि टीम ने बालू लदा ट्रैक्टर और शराब उपकरण जब्त किए हैं. बिजली विभाग ने हीटर के लिए चोरी से बिजली उपयोग का अलग मामला दर्ज किया है. संयुक्त अभियान से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है.

"संयुक्त टीम द्वारा गांव में छापेमारी की जा रही है, जहां से अवैध शराब बनाने और बालू के अवैध कारोबार का नेटवर्क का पता चला है. टीम ने न सिर्फ बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया है, बल्कि शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं. बिजली विभाग की टीम द्वारा चोरी से बिजली और हीटर का उपयोग को लेकर मामला दर्ज किया गया है."-लाला अजय कुमार सुमन, उत्पाद अधीक्षक

