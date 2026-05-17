लखनऊ में ढाबा संचालक पर फायरिंग; अस्पताल में चल रहा इलाज, मौके से फरार हुए हमलावर
मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीमें गठित कर दी गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 10:33 PM IST
लखनऊ : राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत भठौली तिराहे के पास रविवार को ढाबा संचालक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गये. इस दौरान ढाबे के आस-पास अफरा-तफरी मच गई.
घटना के बाद घायल ढाबा संचालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज खंंगाल जा रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस ने टीम गठित कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, सैरपुर निवासी विजय यादव का मड़ियांव थाना क्षेत्र के भिटौली के पास ढाबा है. रविवार शाम करीब चार बजे विजय अपने ढाबे पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो हमलावरों ने ढाबा संचालक विजय यादव पर फायरिंग कर दी.
गोली लगते ही विजय मौके पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देकर दोनों हमलावर मौके से फरार हो गये. गोली की आवाज सुनकर ढाबे के आस-पास अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल विजय यादव को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
मड़ियांव इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है. ढाबा संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल आस-पास के सीसीटीवी खंंगाले जा रहे हैं. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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