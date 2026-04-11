रेवाड़ी में डेयरी संचालक पर फायरिंग मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद वारदात
रेवाड़ी में डेयरी संचालक पर फायरिंग करने वाले दोनों हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कुछ दिन पहले होटल में हुआ था विवाद.
Published : April 11, 2026 at 10:40 AM IST
रेवाड़ी: 9 अप्रैल को डेयरी संचालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया. बाइक सवार दो युवकों में से एक ने पिस्टल से फायरिंग कर दी. फायरिंग के वक्त डेयरी संचालक झुक गया था. जिसके चलते वो बाल-बाल बच गया. फायरिंग कर दोनों युवक बाइक पर सवार होकर फरार हो गए. वहीं घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलने पर पुलिस की मौके पर पहुंची और डेयरी संचालक के बयान पर मामला दर्ज किया.
रेवाड़ी में डेयरी संचालक पर फायरिंग: पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. रेवाड़ी पुलिस को दी शिकायत में आसलवास गांव निवासी सतबीर ने बताया कि वो एचएसआईआईडीसी दफ्तर के पीछे दूध की डेयरी चलाता है. गुरुवार सुबह करीब 6 बजे वो अपनी बाइक से डेयरी पर पहुंचा ही था कि तभी बाइक पर सवार अन्नू और नीरज वहां आ गए. आरोप है कि अन्नू ने उस पर पिस्टल से दो राउंड फायर किए.
बाइक पर घात लगाए बैठे थे हमलावर: डेयरी संचालक सतबीर ने बताया कि गोली से बचने के लिए वो तुरंत झुक गया, जिससे गोलियां उसके सिर के ऊपर से निकल गईं. इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया है कि आसलवास गांव निवासी सतबीर ने शिकायत देकर बताया था कि वो सुबह अपनी डेयरी पर आया था. तभी दो युवक पहले से बाइक पर बैठे हुए थे. जैसे ही मैं अपने डेयरी के पास पहुंचा तो एक युवक ने उसके ऊपर फायरिंग कर दी.
दो आरोपी गिरफ्तार: डीएसपी ने बताया कि "सूचना मिलने ही तुरंत प्रभाव से कसोला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया. मामले में कार्रवाई करते हुए धारूहेड़ा सीआईए पुलिस ने इस मामले में अलग-अलग जगह से दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जिन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. शुरुआती जांच में सामने आया कि एक सप्ताह पहले दोनों गुटों का एक होटल में खाना खाने को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के चलते ही इस पर गोली चलाई है."
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