रांची में आधी रात बस पर फायरिंग, पुलिस ने खदेड़कर एक अपराधी को पकड़ा

रांची में आधी रात बस पर फायरिंग, पुलिस ने खदेड़कर एक अपराधी को पकड़ा
रांची में एक बस पर फायरिगं की गई. मामले में पुलिस ने एक अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है.
Published : May 13, 2026 at 7:45 AM IST
रांची: राजधानी रांची के अरगोड़ा चौक पर मंगलवार देर रात एक बस पर फायरिंग की गई है. फायरिंग के बाद अपराधियों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, तभी पुलिस ने खदेड़ कर एक अपराधी को दबोच लिया. हालांकि दो अन्य अपराधी फरार होने में कामयाब रहे.
ड्राइवर से कहासुनी में चला दी गोली
रांची में अपराधी रात में अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं. मंगलवार देर रात रांची के अरगोड़ा चौक के पास जीवन ज्योति बस पर बाइक सवार तीन अपराधियों ने फायरिंग कर दी. हालांकि रात्रि गस्ती में मौजूद पुलिस जवानों ने तेजी दिखाई और अपराधियों को खदेड़ना शुरू किया, जिसमें एक अपराधी हथियार के साथ पकड़ा गया.
हालांकि दो अन्य अपराधी फरार होने में कामयाब रहे. बस चालक ने बताया कि बिना किसी कारण बाइक सवार तीन युवक बस के आगे पीछे लगातार घूम रहे थे. इसी बीच उनकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई. इतने पर ही एक अपराधी ने पिस्टल निकाल लिया और फायरिंग कर दी. गनीमत रही की किसी को गोली नहीं लगी.
पुलिस ने दिखाया साहस
वहीं, दूसरी तरफ अरगोड़ा चौक के आसपास मौजूद पीसीआर और गस्ती दल को जैसे ही फायरिंग की आवाज सुनाई दी, तुरंत मौके पर पहुंचे. पुलिस को देखकर तीनों अपराधी फरार होने लगे, लेकिन गस्ती टीम ने एक अपराधी को दौड़ाकर पकड़ लिया. गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार भी बरामद किया गया है. मामले की जानकारी मिलने के बाद सिटी एसपी पारस राणा भी मौके पर पहुंचे.
अन्य दो की तलाश
रांची पुलिस हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर रही है. उसके साथ मौजूद अन्य दो अपराधियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी हासिल हुई है. जिसके आधार पर दोनों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है. अरगोड़ा थाना प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा ही है. जांच के बाद पूरे मामले में जानकारी दी जाएगी.
ये भी पढ़ें: रांची में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग, इलाके में दहशत
रांची के कांके में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
रांची में फिर हुई फायरिंग, कोयला और ईंट कारोबारियों को पर्चा फेंक दी गई धमकी