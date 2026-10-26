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बिहार में भोजपुरी गायक की कार पर 4-5 राउंड फायरिंग, फैली दहशत

जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. जहां अहले सुबह भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह की खड़ी गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान अपराधियों ने गाड़ी को निशाना बनाते हुए 4 से 5 राउंड फायरिंग की. यही नहीं ईंट-पत्थरों से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना नगर थाना क्षेत्र के काली नगर मोहल्ले की है. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

पीड़ित गायक अभिषेक सिंह ने स्थानीय भोजपुरी गायक शिव कुमार विक्कू पर हमले का आरोप लगाया है. ​घटना आज सुबह करीब 4:30 बजे की है, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था. तभी काली नगर स्थित गायक अभिषेक सिंह के घर के बाहर गाली-गलौज और गाड़ियों के शीशे टूटने की तेज आवाजें आने लगीं. ​इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने दरवाजे पर खड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो को निशाना बनाते हुए 4 से 5 राउंड गोलियां दाग दीं और जमकर ईंट-पत्थर बरसाए.

क्षतिग्रस्त कार (ETV Bharat)

पुलिस ने खोखे बरामद किए

हमले में गाड़ी के सारे शीशे चकनाचूर हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. गनीमत यह रही कि सुबह के वक्त गाड़ी में कोई सवार नहीं था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ. इधर ​सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखे जब्त किए हैं और मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है.

खोखा बरामद (ETV Bharat)

''सुबह साढ़े चार बजे की घटना है. हम लोग सोए हुए थे, अचानक गाड़ी टूटने-फूटने की आवाज आई तो नींद खुली. बाहर गाली-गलौज हो रही थी और लगातार 4-5 राउंड फायरिंग की गई. हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी.''- अभिषेक सिंह, भोजपुरी गायक

पहले भी दी गई थी धमकी- अभिषेक सिंह

पीड़ित कलाकार अभिषेक सिंह ने बताया कि मेरी गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया गया है. समाज देख ही रहा है कि हमारे बीच विवाद चल रहा है. 70% चांस है कि इसमें शिव कुमार विक्कू का ही हाथ है, क्योंकि पहले भी खुले मंच से धमकी दी गई थी कि घर पर चढ़कर पांच राउंड गोली मारेंगे. वह सीनियर कलाकार हैं और हमारी तरक्की उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है. सोशल मीडिया और स्टेज से परिवार को लेकर गालियां दी जा रही थीं, उसी विवाद का अंजाम आज देखने को मिला है.