बिहार में भोजपुरी गायक की कार पर 4-5 राउंड फायरिंग, फैली दहशत
जहानाबाद में भोजपुरी गायक के घर पर अहले सुबह फायरिंग से हड़कंप मच गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 26, 2026 at 4:47 PM IST
जहानाबाद : बिहार के जहानाबाद में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है. जहां अहले सुबह भोजपुरी गायक अभिषेक सिंह की खड़ी गाड़ी पर अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस दौरान अपराधियों ने गाड़ी को निशाना बनाते हुए 4 से 5 राउंड फायरिंग की. यही नहीं ईंट-पत्थरों से गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना नगर थाना क्षेत्र के काली नगर मोहल्ले की है. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
क्या है पूरा मामला?
पीड़ित गायक अभिषेक सिंह ने स्थानीय भोजपुरी गायक शिव कुमार विक्कू पर हमले का आरोप लगाया है. घटना आज सुबह करीब 4:30 बजे की है, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था. तभी काली नगर स्थित गायक अभिषेक सिंह के घर के बाहर गाली-गलौज और गाड़ियों के शीशे टूटने की तेज आवाजें आने लगीं. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बदमाशों ने दरवाजे पर खड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो को निशाना बनाते हुए 4 से 5 राउंड गोलियां दाग दीं और जमकर ईंट-पत्थर बरसाए.
पुलिस ने खोखे बरामद किए
हमले में गाड़ी के सारे शीशे चकनाचूर हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. गनीमत यह रही कि सुबह के वक्त गाड़ी में कोई सवार नहीं था, जिससे जान का नुकसान नहीं हुआ. इधर सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया. पुलिस ने घटनास्थल से खाली खोखे जब्त किए हैं और मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है.
''सुबह साढ़े चार बजे की घटना है. हम लोग सोए हुए थे, अचानक गाड़ी टूटने-फूटने की आवाज आई तो नींद खुली. बाहर गाली-गलौज हो रही थी और लगातार 4-5 राउंड फायरिंग की गई. हम लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी.''- अभिषेक सिंह, भोजपुरी गायक
पहले भी दी गई थी धमकी- अभिषेक सिंह
पीड़ित कलाकार अभिषेक सिंह ने बताया कि मेरी गाड़ी को पूरी तरह तोड़ दिया गया है. समाज देख ही रहा है कि हमारे बीच विवाद चल रहा है. 70% चांस है कि इसमें शिव कुमार विक्कू का ही हाथ है, क्योंकि पहले भी खुले मंच से धमकी दी गई थी कि घर पर चढ़कर पांच राउंड गोली मारेंगे. वह सीनियर कलाकार हैं और हमारी तरक्की उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है. सोशल मीडिया और स्टेज से परिवार को लेकर गालियां दी जा रही थीं, उसी विवाद का अंजाम आज देखने को मिला है.
क्या बोले थाना अध्यक्ष?
जहानाबाद नगर थानाध्यक्ष उमेश सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि ''घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. पीड़ित गायक की ओर से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल जांच की जा रही है.''
क्या है विवाद?
वहीं दोनों गायकों के बीच विवाद की जड़ स्टेज प्रोग्राम और सोशल मीडिया की खींचतान बताई जा रही है. दोनों कलाकार जहानाबाद के ही रहने वाले हैं. अभिषेक सिंह की मानें तो सीनियरिटी और पॉपुलैरिटी की होड़ में दोनों पक्षों के बीच यूट्यूब और स्टेज से एक-दूसरे पर निजी टिप्पणियां की जा रही थीं, जो अब खुलेआम फायरिंग तक पहुंच गई हैं.
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