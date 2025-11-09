ETV Bharat / state

अलीगढ़ में पुलिस पर फायरिंग, एक सिपाही घायल; Wanted हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम

अलीगढ़: तालों की नगरी अलीगढ़ की पुलिस पर रविवार की सुबह हमला हो गया. पुलिस टीम टप्पल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक वांछित हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी के लिए रविवार की सुबह दबिश देने गई थी. वहीं पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया. उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए.

टप्पल थाने की पुलिस टीम रविवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम जलालपुर में वांछित हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए गई थी. शाका पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. जैसे ही पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश दी, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गोली एक आरक्षी को जा लगी. साथी पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि जलालपुर गांव में दर्ज एक मुकदमे में वांछित हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई थी. गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया. सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर है.