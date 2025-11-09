ETV Bharat / state

अलीगढ़ में पुलिस पर फायरिंग, एक सिपाही घायल; Wanted हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी के लिए गई थी टीम

पुलिस टीम वांछित हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए गई थी, तभी उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए.

Etv Bharat
फायरिंग के बाद अपराधियों की तलाश में अभियान चलाती पुलिस टीम. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: तालों की नगरी अलीगढ़ की पुलिस पर रविवार की सुबह हमला हो गया. पुलिस टीम टप्पल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में एक वांछित हिस्ट्रीशीटर की गिरफ्तारी के लिए रविवार की सुबह दबिश देने गई थी. वहीं पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. हमले में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हो गया. उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए.

टप्पल थाने की पुलिस टीम रविवार सुबह करीब 11 बजे ग्राम जलालपुर में वांछित हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए गई थी. शाका पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. जैसे ही पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश दी, उसने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस टीम ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गोली एक आरक्षी को जा लगी. साथी पुलिसकर्मियों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि जलालपुर गांव में दर्ज एक मुकदमे में वांछित हिस्ट्रीशीटर शाका की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई थी. गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उसने पुलिस पर गोली चला दी, जिससे एक सिपाही घायल हो गया. सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही है. पुलिस की कई टीमें हिस्ट्रीशीटर शाका की तलाश में जुटी हैं. फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अपराधियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. टप्पल और आसपास के थानों की पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

ये भी पढ़ेंः यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल; 23 IPS का ट्रांसफर, गोरखपुर-प्रयागराज-लखनऊ के ASP हुए इधर से उधर

TAGGED:

ALIGARH WANTED HISTORY SHEETER
ALIGARH POLICE
ALIGARH NEWS
ATTACK ON ALIGARH POLICE
FIRING ON ALIGARH POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.