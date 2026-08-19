नक्की झील पर दिनदहाड़े फायरिंग, युवक घायल, आरोपी फरार...
घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े अहम सुराग मिल सके.
Published : August 19, 2026 at 7:42 PM IST
सिरोही: पर्यटन नगरी आबूराज में बुधवार को नक्की झील के समीप दिनदहाड़े फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. गांधी वाटिका के पास हुई फायरिंग में एक युवक घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.
सीआई दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि अधरदेवी के रहने वाले मनोज नामक युवक को गोली लगी है. घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. बताया जा रहा है कि गोली युवक के यूरिन ब्लैडर में जाकर अटक गई है.
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पुलिस ने शुरू की जांच: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. सीआई दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि नक्की झील के पास फायरिंग की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है. फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गया. पुलिस टीम आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही है.
साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े अहम सुराग मिल सके. नक्की झील जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल के पास दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में चिंता का माहौल है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है.