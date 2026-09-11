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दिल्ली: कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास फायरिंग, दो लोगों को लगी गोली; हालत स्थिर

नई दिल्ली: आनंद विहार थाना क्षेत्र में कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास फायरिंग की घटना में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए. दोनों को उपचार के लिए हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायलों की पहचान गाजियाबाद के मुरादनगर निवासी अफसर और पुरानी सीलमपुर निवासी इरशाद के रूप में हुई. दोनों की पीठ पर गोली लगी है. चिकित्सकों के अनुसार, दोनों की हालत स्थिर है.

पुलिस के अनुसार, हेडगेवार अस्पताल से आनंद विहार थाना पुलिस को दो घायलों के भर्ती होने की सूचना मिली थी. बताया गया कि दोनों कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेंटर के पास हुई फायरिंग की घटना में घायल हुए. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास जांच शुरू कर दी है.घटना के पीछे के कारण का पता लगा लगाने की कोश‍िश की जा रही है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.