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दिल्ली: गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हवाई फायरिंग, पारिवारिक विवाद के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. मुख्य आरोपी की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 5:30 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा जिले के विवेक विहार थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान विवाद के बाद हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है. कस्तूरबा नगर अंडरपास के पास श्रद्धालुओं और कुछ युवकों के बीच कहासुनी के बाद विवाद हुआ. आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने हवा में दो राउंड फायरिंग कर दी. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना 25 सितंबर की रात करीब 11 बजे की है. विवेक विहार इलाके में गणेश विसर्जन यात्रा निकाली जा रही थी. यात्रा में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे. इसी दौरान कस्तूरबा नगर रेड लाइट और अंडरपास के पास स्कूटी सवार कुछ युवकों के साथ श्रद्धालुओं की कहासुनी हो गई.

राजेंद्र प्रसाद मीणा, डीसीपी, शाहदरा जिला, दिल्ली (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला? बताया जा रहा है कि कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान स्कूटी सवार युवकों में से एक ने हवा में दो राउंड फायरिंग कर दी. फायरिंग के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को मौके पर पकड़ लिया. सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ जरूरी साक्ष्य जुटाए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

शाहदरा जिले के डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा के मुताबिक, 25 सितंबर की रात करीब 11 बजे कस्तूरबा नगर अंडरपास के पास हवाई फायरिंग की पीसीआर कॉल मिली थी. शुरुआती जांच में दो पक्षों के बीच झगड़े की बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक धनंजय प्रथम नाम के युवक पर हवा में गोली चलाने का आरोप है.

डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई प्रत्यक्ष या गंभीर चोट के निशान नहीं मिले हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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