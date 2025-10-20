ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा में नाले के पानी के विवाद को लेकर चली गोलियां, दो की मौत; कई घायल

ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में मामूली विवाद पर पंचायत के दौरान ही कई राउंड गोलियां चलाने का मामला सामने आया है.

विवाद को सुलझाने के दौरान चली कई राउंड गोलियां
विवाद को सुलझाने के दौरान चली कई राउंड गोलियां (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 20, 2025 at 4:16 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सैथली गांव में नाले के पानी को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पंचायत बुलाई गई. पंचायत के दौरान ही कई राउंड गोलियां चलाई गई. इस गोली बारी में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान 21 वर्षीय दिपांशु भाटी और 55 वर्षीय अजयपाल भाटी के रूप में की गई है.

पुलिस के मुताबिक इन दोनों में एक छात्र और दूसरा सीआईएसएफ का दारोगा था. जबकि कई लोग घायल हुए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है. मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम किया. क्षेत्र में घटना से हड़कंप मच गया. पुलिस ने चार टीमों का गठन किया.

शाद मिया खान, डीसीपी ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

विवाद सुलझाने के दौरान चली गोलियां: डीसीपी साद मिया खान ने बताया कि आज सोमवार को अनूप भाटी पुत्र बलवीर, निवासी ग्राम सैथली, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि आरोपी प्रिंस भाटी पुत्र बृजपाल, बोबी तोंगड निवासी आनन्दपुर, मनोज नागर द्वारा नाली से पानी निकालने को लेकर विवाद हो गया. इसके कारण उसके भतीजे दिपांशु भाटी व भाई अजयपाल भाटी के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. मौके पर वर्तमान में शान्ति व्यवस्था कायम है. पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है. उक्त प्रकरण में 04 टीमों का गठन कर व कुछ लोगों को हिरासत में लेकर अग्रीम कार्रवाई की जा रही है.

क्या है पूरा मामला: अनूप भाटी के मुताबिक, नाले से पानी की निकासी को लेकर विवाद हुआ था और विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी. पंचायत के दौरान विवाद और ज्यादा बढ़ गया और इसी दौरान बृजपाल के बेटे प्रिंस भाटी ने गोली चला दी. गोली लगने से दीपांशु भाटी और अजय पाल की मौके पर ही मौत हो गई.

दिल्ली NCR में हत्या की घटनाएं: बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में हाल के दिनों में मामूली बातों पर हत्या और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 16 अक्टूबर की रात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. गोलीबारी में घायल युवक नदीम की भी जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. लगातार हो रही इन घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

FIRING INCIDENTS IN DELHI NCR
GREATER NOIDA FIRING INCIDENT
TWO SHOT IN GREATER NOIDA
दिल्ली NCR में हत्या की घटनाएं
FIRING DURING DISPUTE ON SEWERAGE

