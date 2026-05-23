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मामूली बात पर फायरिंग: जनगणना टीम को घर लाना पड़ा भारी, गुस्से में पड़ोसी को मारी गोली, हालत गंभीर

दिल्ली NCR में हाल के दिनों में मामूली बातों पर फायरिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं.

गाजियाबाद में मामूली बात पर फायरिंग
गाजियाबाद में मामूली बात पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 23, 2026 at 9:00 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक मामूली बात ने ऐसा खूनी मोड़ ले लिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मामूली कहा सुनी के चलते पड़ोसी को गोली मार दी गई. जिस घर पर जनगणना टीम पहुंची थी, वहां कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज गूंज उठी. पड़ोसियों को पहले लगा की दो लोगों के बीच मामूली बहस हो रही है लेकिन देखते ही देखते विवाद खून खराबे में तब्दील हो गया. मामला गाजियाबाद की मुरादनगर थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड स्थित आदर्श कॉलोनी का है.

पुलिस के मुताबिक, 23 मई 2026 को जनगणना कर्मचारी जनगणना करने के लिए रामपाल चौधरी के घर आकर परिवार और किराएदारों के बारे में पूछताछ करने लगे. इस तरीके से सीधे रामपाल चौधरी के परिवार और किराएदारों के बारे में पूछना उसे अच्छा नहीं लगा. इस बात को लेकर रामपाल चौधरी की जनगणना कर्मचारियों के साथ कहासुनी होने लगी. इसके बाद गुस्से में आकर रामपाल ने जनगणना कर्मचारियों को अपने घर से भगा दिया और अपने घर से चला गया.

भास्कर वर्मा, ए.सी.पी. मोदीनगर, गाजियाबाद (ETV Bharat)

जनगणना कर्मचारियों ने मामले की सूचना डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के जाने के बाद रामपाल ने जनगणना कर्मचारियों से पूछा कि घर का पता उन्हें किसने बताया था. तो जनगणना कर्मचारियों ने बताया कि पड़ोसी वीरेंद्र त्यागी ने नाम, पता और घर के बारे में बताया था. जनगणना कर्मचारियों के रामपाल के घर से चले जाने के बाद वह पड़ोसी वीरेंद्र त्यागी के घर गया. रामपाल और वीरेंद्र के बीच काफी देर तक कहा सुनी हुई और गुस्से में आकर रामपाल ने वीरेंद्र त्यागी के गोली मार दी. वीरेंद्र त्यागी फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और हालत गंभीर बताई जा रही है.

ए.सी.पी. मोदीनगर/मसूरी भास्कर वर्मा के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना मुरादनगर में, दिन में करीब 11:00 बजे जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वीरेंद्र त्यागी उम्र करीब 55 वर्ष को उसके पड़ोसी रामपाल चौधरी ने गोली मार दी है. वीरेंद्र त्यागी को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है. रामपाल चौधरी को हिरासत में ले लिया गया है.

ए.सी.पी. मोदीनगर भास्कर वर्मा ने आगे बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में रामपाल चौधरी ने बताया कि जनगणना कर्मियों को वीरेंद्र त्यागी उनके घर पर लाया था, इस बात से नाराज था. इसी वजह से उसने घटना कारित की है. पुलिस के द्वारा तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.


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