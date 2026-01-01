ETV Bharat / state

हरिद्वार में युवक पर फायरिंग से मचा हड़कंप, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दादूपुर गोविंदपुर में एक गोदाम पर काम कर रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में युवक बाल-बाल बच गया, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. आरोपी कार लेकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे और कई राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक बिल्डर, मंडी के आढ़ती के पुत्रों समेत नौ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आरोपी बिल्डर के साथ ही मंडी आढ़ती के बेटों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी गोदाम के बाहर सीसीटीवी कैमरे में नजर भी आ रहे हैं. फायरिंग के बाद मौके से कारतूस के खोखे भी बरामद हुए है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस खोखे बरामद करती नजर भी आ रही है. शाकिर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम दादुपुर गोविंदपुर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह आईशा कॉलोनी स्थित अपने गोदाम में कार्य कर रहा था.

इसी दौरान दो कारों में मेहरुदीन फारुकी उर्फ भोलू पुत्र जरीफ निवासी धीरवाली ज्वालापुर अपने साथी अर्श पुत्र अलीम, शाकिर पुत्र सलीम, रहमान पुत्र मुर्सलीम, सुभान पुत्र शाकिर, उमर निवासी मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, अजमत पुत्र अकबर खान, सरफराज व अमन निवासीगण अहबाबनगर ज्वालापुर व कुछ अज्ञात युवक हाथों में तमंचे और लाठी डंडे लेकर आए.