हरिद्वार में युवक पर फायरिंग से मचा हड़कंप, 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने युवक पर फायरिंग करने मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

Firing on youth in Haridwar
कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 1, 2026 at 6:53 AM IST

3 Min Read
हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित दादूपुर गोविंदपुर में एक गोदाम पर काम कर रहे युवक पर जानलेवा हमला किया गया. इस हमले में युवक बाल-बाल बच गया, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के इलाके में सनसनी मच गई. आरोपी कार लेकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे और कई राउंड फायरिंग करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर एक बिल्डर, मंडी के आढ़ती के पुत्रों समेत नौ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

आरोपी बिल्डर के साथ ही मंडी आढ़ती के बेटों पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी गोदाम के बाहर सीसीटीवी कैमरे में नजर भी आ रहे हैं. फायरिंग के बाद मौके से कारतूस के खोखे भी बरामद हुए है. घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पुलिस खोखे बरामद करती नजर भी आ रही है. शाकिर पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम दादुपुर गोविंदपुर ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि वह आईशा कॉलोनी स्थित अपने गोदाम में कार्य कर रहा था.

इसी दौरान दो कारों में मेहरुदीन फारुकी उर्फ भोलू पुत्र जरीफ निवासी धीरवाली ज्वालापुर अपने साथी अर्श पुत्र अलीम, शाकिर पुत्र सलीम, रहमान पुत्र मुर्सलीम, सुभान पुत्र शाकिर, उमर निवासी मोहल्ला कस्साबान ज्वालापुर, अजमत पुत्र अकबर खान, सरफराज व अमन निवासीगण अहबाबनगर ज्वालापुर व कुछ अज्ञात युवक हाथों में तमंचे और लाठी डंडे लेकर आए.

आरोप है कि सभी ने आते ही उस पर कई राउंड फायरिंग कर दी. वह किसी तरह जान बचाकर गोदाम के अंदर घुस गया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. आरोपियों की यह करतूत आसपास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके अलावा अन्य कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें पुलिस कारतूस के खोखे बरामद करती हुई दिखाई दे रही है.

बताया जा रहा है कि गोलीबारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. मौके से पुलिस ने कारतूस खोखे भी बरामद किए हैं. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.रानीपुर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि इस मामले में दस आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. जल्द ही अभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

