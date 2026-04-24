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दिल्ली के करोल बाग में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, एक व्यक्ति गंभीर घायल

दिल्ली करोल बाग में फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस-जांच टीमें ( SOURCE: ANI )