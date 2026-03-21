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वाराणसी के यूपी कॉलेज के प्राचार्य पर एक्शन, जांच तक नहीं संभालेंगे कार्यभार, छात्रों ने खत्म किया आंदोलन

वाराणसी : उदय प्रताप कॉलेज में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में एक छात्र की हत्या के बाद कैंपस में तनाव का माहौल बना हुआ है. घटना को लेकर आक्रोशित छात्रों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को अपनी पांच सूत्रीय मांग सौंपी.

छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मृतक छात्र के परिजनों को आर्थिक मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तथा घटना की जांच पूरी होने तक कॉलेज के प्राचार्य को पद से हटाने की मांग की. इसके अलावा छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान रामनगर थाना पुलिस द्वारा अभद्रता और लाठीचार्ज किया गया, जिसके जिम्मेदार अधिकारियों को हटाने की भी मांग की गई.

इस मामले में महापौर अशोक कुमार तिवारी ने छात्र नेता आकाश पटेल से वार्ता की, जिस पर 24 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारियों को हटाने का आश्वासन दिया गया. वहीं एडीएम आलोक वर्मा ने जिला अधिकारी से बातचीत के बाद स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक प्राचार्य अपने पद का कार्यभार नहीं संभालेंगे. छात्रों की पांचवीं मांग में घटना में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की बात कही गई है. प्रशासन ने सभी मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है.