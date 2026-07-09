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राजाखेड़ा में फायरिंग से व्यापारियों में गुस्सा, विरोध में बाजार बंद, 2 दिन का दिया था अल्टीमेटम

राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार को तीन अलग-अलग जगहों पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है. इस घटना के बाद से ही स्थानीय व्यापारियों के साथ आमजन में भय का माहौल बना हुआ है. बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस एवं प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कस्बे के व्यापारी पुलिस चौकी टाउन के पास जुटे और स्वेच्छिक रूप से बाजार बंद रखा. इसके बाद उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंच सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया.

लोगों में भय का माहौल: व्यापारियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि बाइक सवार अज्ञात बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. घटना के बाद से कस्बे में व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त है. व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि व्यापारियों ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एवं प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.