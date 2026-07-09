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राजाखेड़ा में फायरिंग से व्यापारियों में गुस्सा, विरोध में बाजार बंद, 2 दिन का दिया था अल्टीमेटम

फायरिंग की घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. इसके विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा.

Traders staging a sit-in protest in front of the SDM office
एसडीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठे व्यापारी (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
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राजाखेड़ा (धौलपुर): जिले के राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार को तीन अलग-अलग जगहों पर हुई फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया है. इस घटना के बाद से ही स्थानीय व्यापारियों के साथ आमजन में भय का माहौल बना हुआ है. बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर व्यापार मंडल ने पुलिस एवं प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में कस्बे के व्यापारी पुलिस चौकी टाउन के पास जुटे और स्वेच्छिक रूप से बाजार बंद रखा. इसके बाद उन्होंने एसडीएम कार्यालय पहुंच सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया.

लोगों में भय का माहौल: व्यापारियों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि बाइक सवार अज्ञात बदमाश अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. घटना के बाद से कस्बे में व्यापारियों और स्थानीय लोगों में भय का माहौल व्याप्त है. व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन ने बताया कि व्यापारियों ने बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एवं प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

Closed markets of Rajakhera
राजाखेड़ा के बंद बाजार (ETV Bharat Dholpur)

पढ़ें: बेखौफ बदमाशों ने राजाखेड़ा में तीन जगह की फायरिंग...घटना सीसीटीवी में कैद, देखें वीडियो

Silence descends on the market due to the shutdown
बंद से बाजार में पसरा सन्नाटा (ETV Bharat Dholpur)

कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मांग: व्यापारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद न होने के कारण ऐसे अपराधिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने प्रशासन से तुरंत बदमाशों को पकड़ने और कस्बे में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है.

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MARKETS CLOSED IN PROTEST
राजाखेड़ा में फायरिंग
NO ARRESTED AFTER FIRING INCIDENT
PROTEST AT SDM OFFICE
RAJAKHERA OUTRAGED OVER FIRING

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