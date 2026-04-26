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खूंटी में ‘गन कल्चर’ का खौफ, मुरहू के डहकेला गांव में गोलीबारी, ग्रामीणों ने एक बदमाश को दबोचा

खूंटीः जिले में अपराध का ग्राफ गिरने का नाम नहीं ले रहा है. मुरहू थाना क्षेत्र के डहकेला गांव में शनिवार रात अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि पैसों के पुराने विवाद को लेकर करीब 10 की संख्या में अपराधी चार-पांच बाइकों पर सवार होकर गांव पहुंचे और रूसू अहीर नामक युवक पर हमला कर दिया.

कहासुनी के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि अपराधियों ने हथियार निकाल लिए और फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली रूसू अहीर की जांघ में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. ग्रामीण उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है.

घटना के दौरान ग्रामीणों ने असाधारण साहस का परिचय दिया. गोलीबारी के बीच भी ग्रामीण पीछे नहीं हटे और एक अपराधी खुदी राम ओड़िया को पकड़ लिया. गुस्साए ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इस संबंध में डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि मामला आपसी लेनदेन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. प्रारंभिक जांच में अफीम के अवैध कारोबार से जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है. हालांकि पुलिस ने कहा है कि अभी कुछ भी स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

इधर, घटना के दूसरे दिन रविवार को एफएसएल टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया. गौरतलब है कि पिछले छह महीनों से खूंटी जिले में ‘गन कल्चर’ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. दिसंबर 2025 से अब तक कई चर्चित और आम लोगों को निशाना बनाया जा चुका है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.