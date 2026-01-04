ETV Bharat / state

गिरिडीह के जमुआ में फायरिंग! मौके से खोखा बरामद, आरोपियों की तलाश तेज

गिरिडीह में फायरिंग के बाद लोगों से पूछताछ करती पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गिरिडीह: जिले के जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडीह में फायरिंग की घटना हुई है. घटना रविवार की शाम की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस ने मौके से खोखा बरामद किया है. मामला जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है.

दरअसल, रविवार की शाम जमुआ थाना प्रभारी को यह सूचना मिली कि भूपतडीह में गोली चली है. जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी भूपतडीह पहुंचे और घटना की जानकारी ली. यहां पता चला कि संतोष नामक युवक ने पिछले दिनों जमीन खरीदी है. 8 डिसमिल जमीन की खरीद-बिक्री को लेकर इनका विवाद दूसरे गांव के दो व्यक्ति से हो गया है. संतोष ने पुलिस को बताया कि रविवार की शाम को दो लोग उसके घर पर पहुंचे और उसे बुलाकर दूर ले गए. जहां उसके सिर पर रिवाल्वर के बट से मारा गया. संतोष ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है.

बरामद खोखा. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

दूसरी तरफ मामले की जानकारी मिलते ही एसपी डॉ. विमल कुमार ने खोरी महुआ एसडीपीओ, जमुआ इंस्पेक्टर और जमुआ थाना प्रभारी को साफ कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी. एसपी के सख्त रुख के बाद से पुलिस कांड के आरोपियों की खोजबीन में जुटी है.