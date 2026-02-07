ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रेमिका से शादी न होने पर सिरफिरे आशिक ने पति पर चलाई गोली, इलाज के दौरान मौत, आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली के संगम विहार में महिला के आशिक द्वारा उसके पति को गोली मारे जाने का मामला सामने आया है.

दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने पति पर चलाई गोली
दिल्ली में सिरफिरे आशिक ने पति पर चलाई गोली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 7, 2026 at 7:27 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के संगम विहार इलाके में शुक्रवार को सब्जी विक्रेता रविंद्र को एक व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. पीसीआर कॉल मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी. लेकिन शनिवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस के अनुसार आरोपी योगेंद्र (26) को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया, वहीं घायल रविंद्र जिसे पहले मजीदिया अस्पताल और बाद में ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया. शुरुआती जांच में दोनों के बीच पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है. हालांकि हमले की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. क्राइम और एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

संगम विहा में सरफिरे आशिक की गोलीबारी: घायल रविंदर की बहन आरती ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ संगम विहार में रहती है और उसका भाई सब्जी का कारोबार करता है. मेरे भाई का किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई लेना-देना नहीं था. फिर मेरे भाई के साथ किसने ऐसा किया और क्यों किया, इसका पता नहीं चल रहा है. मेरा भाई रोज की तरह सुबह 4:00 बजे सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाता था और सुबह 6:00 से 7:00 के बीच वह सब्जी लेकर घर आ जाता था, जिसके बाद वह सब्जी बेचने के लिए बाहर चला जाता था.

स्थानीय लोगों ने आरोपी को दबोचा: आरती ने कहा कि आज वह घर से बाहर निकला ही था कि 15 मिनट के बाद हम लोगों को सूचना मिलती है कि किसी ने उसे गोली मार दी है, उसके बाद हम लोग घर से बाहर निकले और अपने भाई को अस्पताल लेकर गए, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया गया. रविंद्र की चाची यशोदा ने बताया कि समझ नहीं आ रहा कि यह घटना कैसे हो गई जबकि मेरे भतीजे का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था.

इलाज के दौरान हुई मौत: दक्षिणी जिला के डीसीपी अंकित चौहान ने मामले की सुबह 9:15 बजे संगम विहार पुलिस स्टेशन में गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंची. घायल की पहचान रविंदर निवासी गली नंबर 3, संगम विहार के रूप में हुई, जिसके सिर में एक गोली लगी थी. उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां आज शनिवार को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी को जनता की मदद से पकड़ा गया. उसे मजीदिया अस्पताल ले जाया गया और वहां से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया.

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान योगेंद्र,निवासी गांव धीरपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि यह घटना व्यक्तिगत विवाद के कारण घटी है. आरोपी का पीड़ित की पत्नी के साथ संबंध था. बाद में जब पीड़ित और उसकी पत्नी की शादी हो गई, तो उसने इस तरह का कृत्य करने का सोचा. हालांकि आरोपी से आगे का पूछताछ जारी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

संपादक की पसंद

