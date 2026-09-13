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गोवा के होटल में फायरिंग केस; शूटर बहराइच से अरेस्ट, नेपाल भागने की फिराक में था

बहराइच:​ स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और गोवा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रिसिया थाना क्षेत्र इलाके से एक शूटर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी 28 अगस्त को गोवा के एक होटल में हुई गोलीबारी में शामिल था. उसकी पहचान 35 वर्षीय बाबू निवासी बुद्धापुरवा, थाना रिसिया के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने उसे शनिवार की शाम रिसिया मोड़ पार्क पुलिया के पास से उसे पकड़ा. वह सीमा पार कर नेपाल भागने की फिराक में था.

एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ला ने बताया कि 28 अगस्त को गोवा के बारदेस स्थित पोरवोरिम थाना क्षेत्र के होटल के मालिक श्रीनिवास नायक पर कई राउंड गोलियां चलाई गई थीं. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. गोवा क्राइम ब्रांच की जांच में बाबू का नाम शूटर के रूप में सामने आया. इसके बाद गोवा पुलिस ने यूपी एसटीएफ से मदद मांगी. बहराइच में सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे गोवा पुलिस को सौंप दिया गया है.