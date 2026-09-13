गोवा के होटल में फायरिंग केस; शूटर बहराइच से अरेस्ट, नेपाल भागने की फिराक में था
एसटीएफ के मुताबिक, फायरिंग करने के लिए 5 लाख का मिला था प्रलोभन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 5:12 PM IST
बहराइच: स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और गोवा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रिसिया थाना क्षेत्र इलाके से एक शूटर को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी 28 अगस्त को गोवा के एक होटल में हुई गोलीबारी में शामिल था. उसकी पहचान 35 वर्षीय बाबू निवासी बुद्धापुरवा, थाना रिसिया के रूप में हुई है. पुलिस टीम ने उसे शनिवार की शाम रिसिया मोड़ पार्क पुलिया के पास से उसे पकड़ा. वह सीमा पार कर नेपाल भागने की फिराक में था.
एसटीएफ के डिप्टी एसपी प्रमेश शुक्ला ने बताया कि 28 अगस्त को गोवा के बारदेस स्थित पोरवोरिम थाना क्षेत्र के होटल के मालिक श्रीनिवास नायक पर कई राउंड गोलियां चलाई गई थीं. वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे. गोवा क्राइम ब्रांच की जांच में बाबू का नाम शूटर के रूप में सामने आया. इसके बाद गोवा पुलिस ने यूपी एसटीएफ से मदद मांगी. बहराइच में सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया. कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे गोवा पुलिस को सौंप दिया गया है.
पूछताछ में आरोपी बाबू ने बताया कि वर्ष 2014 में तलोजा जेल में बंद अपने भाई से मिलने के दौरान उसका संपर्क 'अन्ना' नाम के व्यक्ति से हुआ था.2024 में जेल से छूटने के बाद अन्ना ने गोवा में जूस व वडा-पाव की दुकान शुरू की. जनवरी 2026 में बाबू भी काम करने गोवा चला गया. अन्ना ने उसे एक पिस्तौल देकर किसी "बड़े व्यक्ति" पर गोली चलाने के लिए 5 लाख रुपये देने का वादा किया था. लालच में आकर उसने अन्ना के साथ मिलकर होटल में फायरिंग की. वारदात के बाद वह पिस्तौल लौटाकर पहले मुंबई गया और फिर बहराइच पहुंचा. जहां से वह नेपाल भागने की योजना बना रहा था.
यह भी पढ़ें: औरैया में स्वीट हाउस में लगी आग, धमाके के साथ फटा सिलेंडर, 4 लोग गंभीर रूप से घायल