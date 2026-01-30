ETV Bharat / state

गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर फायरिंग से दहशत, टोल भुगतान विवाद में बदमाशों ने चला दी गोलियां

गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर टोल विवाद के बाद स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी.

Gurugram toll dispute firing
गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर फायरिंग से दहशत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 1:43 PM IST

गुरुग्राम: गुरुग्राम के घामडोज टोल प्लाजा पर काले रंग की स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टोल भुगतान को लेकर हुए विवाद के बाद वाहन में सवार दो युवकों ने एक के बाद एक दो राउंड फायर किए. गोलियों की आवाज सुनते ही टोल प्लाजा पर मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगे और कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत जैसा माहौल बना रहा.

टोल कर्मियों ने भागकर बचाई जान: फायरिंग की इस घटना में टोल प्लाजा पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारी बाल-बाल बच गए. अचानक हुई गोलीबारी से घबराए टोल कर्मियों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागकर सुरक्षित स्थानों पर शरण ली. गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी और न ही कोई भी घायल नहीं हुआ. हालांकि, कर्मचारियों और राहगीरों में काफी देर तक डर का माहौल बना रहा.

घामडोज टोल प्लाजा पर फायरिंग से दहशत (ETV Bharat)

बिना नंबर प्लेट की स्कॉर्पियो से फरार हुए बदमाश: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो फायरिंग करने वाले बदमाश जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार थे, उस पर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें फायरिंग और बदमाशों की गाड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है.

पुलिस जांच में जुटी, तलाश तेज: इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में फायरिंग की वजह टोल भुगतान को लेकर हुई कहासुनी सामने आई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

