धनबाद में शराब पार्टी के बाद युवक पर फायरिंग, सुरेश सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह पर गोली चलाने का आरोप

धनबाद में फायरिंग की घटना हुई है. फायरिंग करने का आरोप कोल किंग सुरेश सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह पर लगा है.

Firing In Dhanbad
घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करती धनबाद पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 2:44 PM IST

धनबाद: शहर के सदर थाना क्षेत्र का झाडूडीह में फायरिंग की घटना हुई है. कोल किंग सुरेश सिंह हत्याकांड के चश्मदीद गवाह देवेंद्र सिंह पर फायरिंग करने का आरोप लगा है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है. पुलिस ने देवेंद्र सिंह के फ्लैट से दो दर्जन से भी अधिक जिंदा गोलियां बरामद की हैं.

भुक्तभोगी का बयान

इस संबंध में भुक्तभोगी राजेश झा ने बताया कि झाड़ूडीह स्थित अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर देवेंद्र सिंह का फ्लैट है. उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात अपार्टमेंट के नीचे अपने दोस्तों के साथ देवेंद्र सिंह ने शराब पार्टी की थी. राजेश झा का आरोप है कि शराब पीने के बाद देवेंद्र सिंह जमकर उत्पात मचा रहा था और तोड़फोड़ कर रहा था.

भुक्तभोगी और प्रत्यक्षदर्शी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जब उन्होंने आवाज सुनी और फ्लैट से नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि देवेंद्र सिंह उनके ड्राइवर को बंदूक की बट से पीट रहा था.जब उन्होंने देवेंद्र सिंह को ऐसा करने से मना किया तो देवेंद्र ने उनके ऊपर बंदूक तान कर गोली चला दी. गोली उनके बाएं आंख के बगल से निकल गई, इस घटना के कारण राजेश के बाएं आंख के बगल में जख्म हो गया है. वहीं घटना के बाद देवेंद्र सिंह फरार हो गया.

वहीं राजेश झा की पत्नी कंचन झा ने बताया कि देवेंद्र सिंह अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर रहता है. कंचन का आरोप है कि देवेंद्र सिंह अक्सर शराब पीकर अपार्टमेंट में उपद्रव मचाता है. गुरुवार की रात भी उसने दोस्तों के साथ जमकर शराब पी थी और हंगामा मचा रहा था. कंचन ने कहा कि जब पति उसे रोकने गए तो देवेंद्र सिंह ने रिवाल्वर निकाल कर उनकी कनपट्टी पर तान दी और फायरिंग कर दी. जिसमें पति बाल-बाल बच गए.

Firing In Dhanbad
टूटा हुआ वाहन का शीशा. (फोटो-ईटीवी भारत)

घटनास्थल से कई खोखे बरामद

इधर,सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया है. साथ ही देवेंद्र सिंह के फ्लैट से दो दर्जन से अधिक जिंदा गोलियां जब्त की गई है. वहीं अपार्टमेंट के नीचे लग्जरी कारों के शीशे टूटे पाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस को फायरिंग मामले की लिखित शिकायत मिली है. आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. घटनास्थल पर पुलिस रात्रि में पहुंची थी. मौके से कारतूस और खोखा बरामद किया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.”-प्रभात कुमार, एसएसपी, धनबाद

